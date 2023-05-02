Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Maçka İlçe Başkanlığı'nda konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "14 Mayıs büyük bir fırsattır. Hem yapılanları takdir etmek hem de bazılarına ders vermek için çok büyük bir fırsattır." dedi.

AK Parti Maçka İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayal edilen pek çok şeyi gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Karaismailoğlu, hayallerin bir bir gerçek olduğunu dile getirerek, bunun en yakındaki örneğinin Zigana Tüneli olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 2002 yılında bir zihniyet devrimi olduğunu belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu çocuklarına İstanbul'un, Ankara'nın kapılarını Sayın Cumhurbaşkanımız açmıştır. Yani biz buradan giderken 'Ulaştırma Bakanı olacağız' diye hayal bile edemezdik, aklımıza bile gelmezdi ama fırsat verilince bizim evlatlarımıza neler yapılabiliyor, görüyorsunuz. Memleketin en kıymetli kurumlarında Trabzonlu genel müdürler, mühendisler harıl harıl çalışıyorlar. Ne için çalışıyorlar? Memleketimiz gelişsin, vatandaşımız daha iyi şartlarda yaşasın. O yüzden Anadolu çocukları ancak fırsat buldular. Fırsat verildiğinde de neler yapabildiklerini gösterdiler."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin her tarafına imza attıklarını, bundan sonra da çok daha güzel işler yapılacağını kaydetti.

- "Artık ülkenin gelişimi için neler yapabiliriz, onu düşünen kadrolar var"

Yapılan projelerle vatandaşların ve Türkiye'nin kazanacağını belirten Karaismailoğlu, "Türkiye bunlarla büyüyecek. Artık ülkenin gelişimi için neler yapabiliriz, onu düşünen kadrolar var. Bu ulaşımda da böyle, sağlıkta da böyle, çevre şehircilikte de böyle. İnşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, seçime kısa bir süre kaldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Tabii bizim asıl bayramımız 14 Mayıs. 14 Mayıs büyük bir fırsattır. Hem yapılanları takdir etmek hem de bazılarına ders vermek için çok büyük bir fırsattır. O yüzden bakın 21 yıldır vatanı ve milleti için çalışan bir liderimiz var. Dünyanın en güçlü liderlerinden bir tanesi. Bakın Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, bir yılı aştı. Savaşan devletlerle görüşen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Barış gelecekse de onun liderliğinde gelecek. Yine dünyanın neresinde bir olay varsa burada artık Türkiye'nin görüşü alınıyor. Artık esamesi okunmayan bir Türkiye'den, 'Türkiye ne diyor?' diye sorulan bir zamana geldik. Bunlar kolay kazanılmadı, o yüzden bunları kolay da kaybetmeyeceğiz."

Huzur ve güvenin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki grup var. Yani 21 yıldır vatanı ve milleti için çalışan liderimiz ve onun kadrosu. Öbür tarafta da Türkiye düşmanları birleşmişler. Yani böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Terörle iltisaklı kişilerin bu ülkede bakan olabileceği dahi konuşulmaya başladı. Ne günlere kaldık yani. Bu vatan kolay mı kazanıldı? Biz çok bedeller ödedik, bundan sonra da bedel ödemeyiz. O yüzden inşallah birlik olacağız, beraber olacağız. Vatanımızın, milletimizin, çocuklarımızın geleceği için oy kullanacağız. Hedefimiz lider Türkiye."

Ziyarete, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti İlçe Başkanı Sedat Kongur ile partililer katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.



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