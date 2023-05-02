Trabzon'da sporcuların denize açıldığı yelkenli ve kanolar devrildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da yelkenli ve kanoların devrilmesi sonucu suya düşen 6 sporcu, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü sporcularının bulunduğu yelkenli ve kanolar, Ortahisar ilçesinin Faroz mevkisinde sahile yakın bölgede devrildi. Durumun fark edilmesi üzerine çevredeki tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Denizden çıkartılan 6 sporcuya ilk müdahale, olay yerindeki ambulanslarda yapıldı.

Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen sporcular, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, sporcuların Büyükşehir Belediyesince yeniden düzenlenen Ganita mevkisindeki açılış programında gösteri yapmak için bölgeye geldikleri belirtildi.

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