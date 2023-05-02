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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ganita-Faroz Sahil Düzenlemesi Açılış Töreni'nde konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ganita-Faroz Sahil Düzenlemesi Açılış Töreni'nde konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 21 yıldır olduğu gibi Türkiye tarih yazıyor. Hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürmeye de devam edeceğiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ganita-Faroz Sahil Düzenlemesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ganita'nın tarihlere, hikayelere konu olmuş bir alan olduğunu söyledi.

Trabzon'un çok kıymetli bir şehir olduğunu da vurgulayan Karaismailoğlu, "Çok büyük planlarımız var. İnşallah bunları hep beraber yapacağız. Sizlerin bize vereceği destekle yapacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tarih yazdığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Son 21 yıldır olduğu gibi Türkiye tarih yazıyor. Hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürmeye de devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Zigana Tüneli'nin geldiği noktaya dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın Zigana Tüneli, sadece eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştırmak için bir örnek. Hemen yanı başımızda Trabzon için muhteşem bir eser. İnşallah bu eserler devam edecek. 21 yıldır Türkiye'de adeta bir eser ve hizmet fırtınası estiriyoruz. Bakın bütün Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi o kadar çok hizmet var ki hiçbirine yetişemiyoruz. 'Açın vatandaşımız kullansın' diyoruz. Bazılarına online katılıyoruz. Hepsi de bütün şehirleri şaha kaldıracak, şehirleri kıymetlendirecek projeler ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler."

Trabzon'da 10 gündür hayata geçirilen projelere değinen Karaismailoğlu, "Trabzon için çok büyük hedeflerimiz var. O hedefler için bunları gerçekleştiriyoruz." dedi.

- "14 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden bir tanesidir"

Muhalefeti eleştiren Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın milletimiz karşımızdaki ittifak üyesinin başını çektiği partiye bir yetki verdi. Hayırlı olsun. Dedi ki 'gel İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı sen yönet' dedi CHP'li belediyelere. Sonunda ne oldu. Vatandaşımızın hakkı değil mi o hizmetleri almak. Ama ne gördük? Hastanenin yapılmakta olan yolunu durduran bir belediye olabilir mi? Belediyenin görevi bu ve devam eden bir iş. Aynı şekilde diğer yatırımlarda da böyle. Yani yapılan bir yatırımın üstüne hafriyat döken belediyeden konuşuyoruz. O yüzden bugün bakın çok önemli günlerin arifesindeyiz. 14 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük, en önemli seçimlerinden bir tanesidir. Ya yapılan hizmetler takdir edilecek ya da bunların karşılığında maalesef ülkeyi karıştırmaya talip olanlara yetki verilecek. Bunun başka açıklaması yok değerli arkadaşlar. "

Karaismailoğlu, cuma günü Adana'ya gittiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde yine CHP'li bir belediyenin yarım bıraktığı hizmeti sırf CHP'li yönetime vatandaşlarımızı mahkum etmemek için teslim aldık, bitirdik ve vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık. Yollarını yaptık. Niye yapmıyorsunuz? Öyle bir dertleri yok ki. Vatandaşın derdiyle dertlenmeyen bir belediye, bir hükümet olabilir mi? Bize de bakanlığımıza bütçeler ayrılıyor. Ne diyorlar. Bunları bunları yapacaksın. Patır patır yapıyor, hizmetinize sunuyoruz."

Yatırımların en güzel örneğinin de Zigana Tüneli olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Diğerleri anlatmakla bitmez, günlerce sürer. Yine AK Partili belediyelere de bu bütçeler veriliyor, görüyorsunuz bu muhteşem eserler ortaya çıkıyor. Ama maalesef İstanbul'da, Adana'da, Ankara'da bütçeleri de ayrılıyor, para da yok ortada, iş de yok ortada. Onun da hesabını milletimiz soracak." şeklinde konuştu.

- "İnşallah bu eser ve hizmet fırtınası artarak devam edecek"

Bakan Karaismailoğlu, "Biz hep ne dedik, işimiz hizmet gücümüzü de aziz milletimizden alıyoruz. Milletimiz her zaman efendidir dedik. Siyasetçiler de hizmetkardır, millete hizmet etmek için buradalar. İşte bu yetkileri de bunun için kullanıyoruz ve her gün bir eser açıyoruz. İnşallah bu eser ve hizmet fırtınası artarak devam edecek." diye konuştu.

Trabzon'a yapılacak projeler hakkında da bilgilendirmede bulunan Karaismailoğlu, "Dünyanın parlayan yıldızı olacak Trabzon. Onun için sizden yetki ve güç istiyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, hedeflerinin çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Trabzon için Türkiye için daha çok koşacağız. Hedeflerimiz büyük. 'Sen Trabzon'sun, büyük düşün' dedik ve büyük düşünüyoruz." dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de bir konuşma yaptığı programda, kurdele kesilerek, Ganita-Faroz Sahil Düzenlemesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından, flyboard su sporları, kano, yelken ve teknelerin de yer aldığı gösterilerin ardından program, sahne şovları ve gösterilerle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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