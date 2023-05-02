Trabzon'da Ganita-Faroz Sahil Düzenlemesi Projesi hayata geçirildi

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun vizyon projeleri arasında yer alan Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi kapsamında yapılan çalışmalar tamamlandı.

Kentin tarihinde önemli yere sahip Ganita ve Faroz bölgesi arasında uygulanan projeyle gerçekleştirilen sahil düzenlemesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yapımına 2021 yılında başlanan ve 200 bin metrekare üzerinde, içerisinde seyir terasları, güneşlenme alanları, tematik bahçeler, küçük meydanlar, çocuk oyun alanları, kütüphane, yürüyüş ve bisiklet yolu gibi birçok bölüm barındıran Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi'nin açılışının ardından glyboard su sporları, kano, yelken ve teknelerin de yer aldığı gösteriler sunuldu, sahilde vatandaşlar aileleriyle hoşça vakit geçirdi.

Kent sakinlerinden öğrenci Meliha Şen, AA muhabirine, bir süredir sahildeki projenin tamamlanmasını beklediklerini belirterek, "Şimdi baktığımızda eskiye oranla çok daha iyi olduğunu, çok daha gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Ailenizle de arkadaşlarınızla da gelip burada vakit geçirebileceğinizi düşünüyorum. Yenilikleri oldukça beğendim. Burada da bol vakit geçireceğim bu sene." dedi.

Vatandaşlardan Tuncay Yeşildoğan da projeyle çok nezih bir ortam oluşturulduğunun altını çizerek, "25 yıldır Trabzon'da oturuyorum. Gelip oturulacak doğru düzgün bir yeri yoktu. Şu düzenlemeyi yapanlardan Allah razı olsun çok güzel oldu, çok beğendim." diye konuştu.



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