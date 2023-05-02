Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Marmaray seferleri aksıyor! Marmaray seferleri neden durdu, ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 8 Nisan Pazartesi günü konuk edeceği maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına mobilizasyon çalışmasıyla başladı.



Rondo çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma uygulamaları üzerinde duruldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.