Trabzon'da aranan 2'si hükümlü 4 kişi yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda aralarında 2 hükümlünün de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, hakkında "cinsel istismar" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.U. ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ve "askeri ceza kanununa muhalefet" suçundan aranan M.S, "hırsızlık" suçundan aranan N.İ. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü ve şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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