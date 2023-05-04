Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol mevkisinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüs şarampole yuvarlandı.

Çok sayıda yaralı olduğu öğrenilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

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