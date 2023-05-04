Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz, inşallah 14 Mayıs'ta Türkiye'nin 8 başlı bir sistemin karmaşasına, kaosuna, macerasına sürüklenmesine müsaade etmeyecek." dedi.

Erbakan, partisinin Meydan Parkı'nda düzenlediği mitingde Cumhur İttifakı çatısı altında Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini anımsatarak, "Böyle bir kararı neden aldık? Çünkü karşı cephedeki bir araya gelen unsurlara baktığımız zaman, bunların zihniyetine, geçmişine, hedeflerine, söylemlerine, seçim bildirgelerine baktığımız zaman bu 7'li masa dediğimiz yapının Türkiye'de iktidar olmasına müsaade edemezdik." diye konuştu.

HDP'nin milletvekili adaylarının konuşmalarında 7'li masanın kazanması halinde cezaevindeki arkadaşlarının çıkartılacağını söylediklerini ileri süren Erbakan, "Kim bu tutsak arkadaşları? PKK'lı teröristler ve hatta Abdullah Öcalan. 'Bunları çıkartacağız.' diyorlar. Bunlar 7'li masa değil, adeta 7'li maşa olmuşlar. Kimin maşası? HDP'nin, PKK'nın, Fetullah Gülen örgütünün ve LGBT lobilerinin maşası olmuşlar." ifadelerini kullandı.

Erbakan, muhalefete eleştirilerde bulunarak şunları kaydetti:

"'Ekonomiyi nasıl çözeceksin?' denildiğinde, '300 milyar dolar dışardan borç getireceğim. Bu borçla ekonomiyi yöneteceğim.' Biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz, sen başımıza '300 milyar dolar daha borç getireceğim.' diyorsun. Böyle ekonomi yönetimi mi olur? Masadaki parti başkanlarından birine soruyorlar, eski ekonomiden sorumlu bakan, 'Daha düşük faizle daha sık borç alacağım. Mevcut iktidarın Batı'yla arası iyi olmadığı için borç alamıyor, ben daha fazla borç alacağım, böyle yöneteceğim.' diyor. Borçtan, faizden başka bir şey bilmiyorsunuz ki."

- "Trabzonlular, bu 7'li masaya en güzel cevabı sandıkta verecek"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlandığını savunan Erbakan, şöyle devam etti:

"Yüzde 10,70 faizle. Dünyada böyle bir faizle dolar borçlanan bir kurum veya devlet yok. Bunun faizini de İstanbul halkına yaptığı hizmetlere zam olarak yansıtıyor. Belediye başkanı olmadan önce 'İstanbul'da ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz.' deniyordu. Başkan olduklarından beri ulaşıma yüzde 200'den fazla zam yaptılar. Yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatı. Ekonomiyi düzeltmek kim, siz kim. Bütün geçmiş uygulamalarınız ortada."

Erbakan, Trabzonluların 14 Mayıs seçimlerinde muhalefete gereken cevabı vereceğine inandığını dile getirerek, "İnşallah 14 Mayıs'ta Trabzonlular gerekeni yapacak. Bu 7'li masaya en güzel cevabı sandıkta verecek. Cumhur İttifakı'nda yer alarak baraj problemi de olmadan Yeniden Refah Partisini, Milli Görüş'ü 21 yıl aradan sonra 14 Mayıs'ta tekrar Meclise taşıyacağız inşallah." dedi.

Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erbakan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milletimiz, inşallah 14 Mayıs'ta Türkiye'nin 8 başlı bir sistemin karmaşasına, kaosuna, macerasına sürüklenmesine müsaade etmeyecek. 7 cumhurbaşkanı yardımcısıyla, bir cumhurbaşkanıyla, 7 kocalı Hürmüz modeli gibi bir modelle Türkiye'nin yönetilmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimiz, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmeyecek. 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığında Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, milletvekilliğinde de Yeniden Refah Partisine, Milli Görüş'e mührü basacak."

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