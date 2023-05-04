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GÜNCELLEME 1 - Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı

AA

GÜNCELLEME 1 - Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüs şarampole yuvarlandı.

Çok sayıda yaralı olduğu öğrenilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, olay yerinde gazetecilere, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin köylere, mahallelere sefer yapan otobüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.

Tek taraflı kazanın nedeninin yapılacak teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağını belirten Ustaoğlu, "Şu ana kadar olay yerinde 3 vatandaşımız, 2 kadın, 1 erkek, şimdi gelen bilgiye göre de hastanede 1 kız çocuğumuzun vefat ettiğini öğrendik. Toplam 4 vefatımız şu an mevcut. Yaralılarımızın intikalleri hastanelere yapıldı, bir kısım hafif olanların olay yerinde ilk müdahaleleri yapılıyor. Şu ana kadar hastanelere 20 yaralının intikali sağlandı." dedi.

- Kazaya 78 sağlık personeli müdahale etti

Trabzon Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kazada 22 ambulans ve 3 UMKE ekibi olmak üzere 78 sağlık personeli görev aldı.

Yusuf Değirmenci, Ayşe Zengin ile Fadime ve 4 yaşındaki Azra Akgün'ün hayatını kaybettiği kazada yaralanan 37 kişinin tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derin üzüntü içerisindeyim. Akçaabat Dörtyol Mahallemizde toplu taşıma aracımızın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden hemşehrilerime Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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