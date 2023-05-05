Trabzon'da otobüs kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde, dün Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan Neriman Aslan, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada, Yusuf Değirmenci, Ayşe Zengin ile Fadime ve 4 yaşındaki Azra Akgün hayatını kaybetmiş, yaralanan 37 kişi ise hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.