Trabzon'da otobüs kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Dün, Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Yusuf Değirmenci (65), Ayşe Zengin (55) ile Fadime (55) ve 4 yaşındaki Azra Akgün için ilçenin Akpınar Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da cenaze törenine katılarak, vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Acılarını dile getiren aileleri teselli etmeye çalışan Karaismailoğlu, "Keşke böyle şeyler olmasaydı. Bir hataları varsa, sorumlular varsa hesabı sorulacaktır. Bundan kimsenin sıkıntısı olmasın, gecikmiş olabilir, yerine getirilmemiş de olabilir. Bunun hesabı sorulacaktır, keşke böyle bir şey başımıza gelmeseydi. Ne deseniz haklısınız, sözün bittiği yerdeyiz. İhmal varsa, ihmali yapanlar cezasını çekecektir. Bir daha olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız, bundan emin olun." dedi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon milletvekili adayı Mustafa Şen, bazı ilçelerin belediye başkanları, milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

Kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 37 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı.





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