Trabzon'da depremzedeler için "Acı Günleri Tatlıya Bağlıyoruz" çikolata atölyesi düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, depremzedelere yönelik "Acı Günleri Tatlıya Bağlıyoruz" adlı çikolata atölyesi organize edildi.

TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu üyesi de olan iş insanı Seyyare Sungur, şehir merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe katılan 200 depremzedeye, çikolata yapımını öğretti.

Sungur, etkinlik sayesince özellikle çocukların mutlu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 200'e yakın depremzede anne ve çocukla burada çikolata yaptık. Aslında acı günlerimizi, tatlıya bağladığımız bir etkinlik oldu. Bu bölgeye özgü ürünlerin nasıl çikolataya dönüştüğünü anlattık. Aynı zamanda o bölgeye ait ürünlerin de nasıl katma değere dönüşebileceğini konuştuk." dedi.

Acı çikolata da yaptıkları etkinliğin güzel geçtiğini dile getiren Sungur, amaçlarının bir günlüğüne de olsa depremzedeleri yaşadıkları acıdan uzaklaştırmak olduğunun altını çizdi.

Hataylı depremzede Şeymanur Yurdakul ise 45 gündür Trabzon'da öğrenci yurdunda kaldığını, etkinlik sayesinde 5 yaşındaki kızının çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Depremde yaşadıklarını unutmaya çalıştıklarını vurgulayan Yurdakul, "Kızımın korkuları vardı, depremden sonra baya üzgündü. Bu etkinlikler iyi oldu, kızıma da enerji oluyor, ona mutluluk veriyor. Çikolatayı çok beğendik. Çok mutlu olduk bizi düşünerek acı çikolata yapılmasına." diye konuştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon AB Bilgi Merkezince düzenlenen, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin de desteklediği etkinlik, katılımcılara çeşitli hediyeler verilmesinin ardından tamamlandı.

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