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Bakan Karaismailoğlu, Trendyol Express Trabzon Aktarma Merkezi'nin açılışında konuştu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Trendyol Express Trabzon Aktarma Merkezi'nin açılışında konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük mega projelerinden Zigana Tüneli'ni açtıklarını belirterek, "Bölgemizdeki bu lojistik koridorlarının önemli bir aksına, bir nefes borusu olarak açtık. İnşallah devamı da gelecek. Kaliteli yatırımlarla ulaşım sektöründeki gelişmelerle bu bölgeye daha çok yatırımcı çekeceğiz." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan Trendyol Express Trabzon Aktarma Merkezi'nin açılış töreninde, lojistik merkezin sadece Trabzon'a değil, bütün dünyaya hizmet edeceğini söyledi.

Karaismailoğlu, yapacakları çalışmalar ve verecekleri teşviklerle farklı dünya markalarını Trabzon'a getireceklerinin altını çizdi.

Arsin OSB'nin gelişmesine katkıda bulunmanın önemli görevlerinden olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, dünyanın en büyük e-ticaret markalarından Trendyol'un, hem yeni istihdam alanları üretmesi açısından hem de Trabzon'da, Karadeniz Bölgesi'nde üretilen ürünlerin dünyanın bütün bölgelerine hızlı bir şekilde e-ticaret yoluyla aktarması açısından önem taşıdığını kaydetti.

Karaismailoğlu, ülke genelinde olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nin de cazibe merkezi olması için önemli yatırımlar yaptıklarını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın en büyük mega projelerinden biri olan Zigana Tüneli'mizi açtık. Bölgemizdeki bu lojistik koridorlarının önemli bir aksına, bir nefes borusu olarak açtık. İnşallah devamı da gelecek. Kaliteli yatırımlarla ulaşım sektöründeki gelişmelerle bu bölgeye daha çok yatırımcı çekeceğiz. Amacımız o. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki sıkışmaları da ortadan kaldıracak Güney Çevre Yolu'nun temelini attık. Karadeniz Sahil Yolu ile buluştuğunda burası lojistik anlamda hem uluslararası trafiğin hem de şehir içi trafiğin birbirinden ayrılması nedeniyle de önemli bir çekim merkezi olacak."

Trendyol Lojistik Merkezi'nin 10 bin metrekarenin üzerinde alana kurulduğunu belirten Karaismailoğlu, "Yaklaşık 300 kişi istihdam edecek. Gençlerimiz burada çalışacak. Kısa vadede de buranın gelişen şartlarıyla birlikte 1500 kişi istihdam yaratma kapasitesi var. O günleri de kısa zamanda göreceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, merkezin sadece Trabzon'a hizmet etmeyeceğini yineleyerek, "Bütün dünyaya hizmet edecek ve Trabzon'dan aldığı hizmeti dünyaya aktaracak. Dolaylı olarak buraya ekonomik faydalar sağlayacak. Dünya markalarının Trabzon'da olması ve şehrimizin adının bu markalarla anılması bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

- Trendyol, Türkiye'de 100 binin üzerinde şubesiyle hizmet veriyor

Trendyol Express Genel Müdürü Ömür Batu Şengül de Trendyol'un Türkiye'de 100 binin üzerinde şubesi, 16 aktarma merkezi ve 9 binin üzerindeki iş ortağıyla satıcılardan aldığı ürünleri müşterilere ulaştırdığını söyledi.

Şengül, e-ticarete güveni artırmayı, istihdam yaratmayı ve müşterilere kaliteli, hızlı hizmet sağlamayı amaçladıklarının altını çizerek, hem bölgeye hem de bölge üzerinden Türkiye'ye ve dünyaya bu bölgedeki satıcıların ürünlerini ulaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kurdele keserek aktarma merkezinin açılışını gerçekleştiren Karaismailoğlu ve beraberindekiler, incelemelerde bulundu.

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