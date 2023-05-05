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Trabzon'da kent logosunun tanıtıldığı "Marka Şehir Tasarım Sergisi" açıldı

AA

Ressam, grafiker Eda ve Sertaç Uzun çifti tarafından Trabzon şehir logosunun tanıtıldığı "Trabzon Marka Şehir Tasarım Sergisi" beğeniye sunuldu.

Trabzon'da kent logosunun tanıtıldığı "Marka Şehir Tasarım Sergisi" açıldı

TRABZON (AA) - Ressam, grafiker Eda ve Sertaç Uzun çifti tarafından Trabzon şehir logosunun tanıtıldığı "Trabzon Marka Şehir Tasarım Sergisi" beğeniye sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, kentin logosunun tasarlandığı çeşitli tasarımlar, basılı ürünler ve illüstrasyonlar yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Sertaç Uzun, şehir logosunun çıkış noktası olarak Karadeniz dağlarının şeklinden, kent insanının heyecanından ve Karadeniz'in dalgalarından esinlendiklerini söyledi.

Bordo ve mavi renklerin tasarımlarında çok büyük payı olduğunun altını çizen Uzun, "Logo tasarımlarımız şehrin simgesi, göz bebeği olan Trabzonspor'un renkleri olup halkla bütünleşmiş olan bordo ve mavi renkleriyle bütünlük sağlanmaktadır. Logonun dinamik formları, kentin hareketli insanına vurgu yapmaktadır. Çalışmada el yazısı font tercih edilmiştir. Çalışılan logonun sade ve anlaşılır olması uygulanabilirliğini kolaylaştırmakla birlikte halk tarafından kolay algılanması beklenmektedir. Ayrıca bir ambleme ihtiyaç duyulmamış, logonun içinde anlatılmak istenen mesaj verilmeye çalışılmıştır." diye konuştu.

Eda Sertaç ise binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Trabzon'un, bir marka şehre dönüşmesine katkı sağlamak için tasarım sergisini açmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Uzun çifti, 13 Mayıs'a kadar sürecek sergiye kent sakinlerini davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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