Trabzon'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili otobüs şoförü tutuklandı.

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde, dün Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şarampole yuvarlandığı kazanın ardından yaralanan sürücü Adem B'nin (37) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Akçaabat İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kazada, Neriman Aslan, Yusuf Değirmenci, Ayşe Zengin ile Fadime ve 4 yaşındaki Azra Akgün hayatını kaybetmiş, yaralanan 37 kişi ise hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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