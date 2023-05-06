Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin artık bütün dünyanın merkezi haline geldiğini belirterek, "O yüzden Türkiye doğru yoldadır, doğru adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) sosyal tesislerinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, son 21 yıldır istikrar, güven ve huzur ortamında, ülkenin geleceği ve şehirlerin yaşam kalitesinin artırılmasına ilişkin projeleri konuştuklarını söyledi.

Karaismailoğlu, projeleri, Türkiye'nin yıllarca bulaştırıldığı terör belasını defettikten sonra konuşabildiklerine işaret ederek, "İnşallah biz bunu, bir daha gündemimize almamak üzere defterlerimizden sildik ama maalesef yurt içerisinde başarılı olamayanlar, başka yollardan ülkemizi karıştırmak için maalesef bu işlere talip oluyorlar. İnşallah milletimiz onlara fırsat vermeyecektir." diye konuştu.

Hedeflerinin hizmet ve ülkenin geleceği olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "İki gün önce Zigana Tüneli'ni açtık. 14,5 kilometre uzunluğunda, ikiyle çarparsanız 29 kilometre uzunluğunda. Bunun alternatifi neydi? 1700 metre uzunluğunda dağın tepesinde bir tünel. 1700 metre ile 29 kilometre arasındaki fark, bize eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin doğru zamanda, doğru işler yaptığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin artık hedefleri çok büyük. Bu istikrar ve güven ortamında artık Türkiye bundan sonra 50 yıllık planlar yapar hale geldi. Bundan 21 yıl önce Türkiye'de sadece 6 bin kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün 29 bin kilometrelik bölünmüş yolda güvenli bir şekilde seyahat ediyoruz. Türkiye artık büyük düşünüyor. Yeni İpek Yolları, Baharat Yolları tasarlıyor ve bunun tam ortasında Türkiye var. Artık Türkiye coğrafi konumunun avantajlarını fırsata çevirmek için hem ülkesiyle yatırım yapıyor hem politikalar geliştiriyor ve uluslararası masalarda bunları tartışarak gücüyle birlikte istediğini alıyor. Türkiye artık bütün dünyanın merkezi haline gelmiştir. O yüzden Türkiye doğru yoldadır, doğru adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

- "Maalesef batılı dergiler, batılı ülkeler Türkiye için yön vermeye çalışıyorlar"

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Karşımızda oluşan bir ittifak var. Maalesef batılı dergiler, batılı ülkeler Türkiye için yön vermeye çalışıyorlar. Bizi çok sevdiklerinden mi bunu yapıyorlar? Asla. Biz onların niyetlerini biliyoruz. Onlar hiçbir zaman güçlü, büyük Türkiye istemediler ki. Her zaman içimize nifak sokmak için her zaman içimizi karıştırmak için yapmadıklarını bırakmadılar. O yüzden çok uyanık olmamız gerekiyor. Karşımızdaki ittifakın içerisinde alenen bunlarla işbirliği yapanlar da var maalesef."

Karaismailoğlu, yıllardır konuşulmayan, akla gelmeyen şeylerin konuşulur olduğunu vurgulayarak, "Maalesef ülkemizde terörle iltisaklı kişilerin bakan olabileceğini dahi konuştuğumuz günlere geldik. Burada niye üzülüyoruz? Çünkü biz çok bedeller ödedik." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'deki güven ve huzur ortamının devam etmesi, daha iyi işlerin yapılabilmesi için katılımcılardan destek istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa hizmet etmek için bir araç (4)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa ...
Bakan Karaismailoğlu: Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa hizmet etmek için bir araç (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa ...
Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarına devam etti
Bakan Karaismailoğlu: Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa hizmet etmek için bir araç (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa ...
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını ...
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin kongresinde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Sanayici ve İş ...
Bakan Karaismailoğlu: Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa hizmet etmek için bir araç
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa ...
Trabzon'da 47 yıllık kalaycı, baba mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzon'da 47 yıllık kalaycı, baba mesleğini gelecek ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Trabzon´daki kazada ölü sayısı 5´e çıktı; şoför, otobüs arızalanınca midibüsü devralmış (3)
YEREL HABERLER Trabzon´daki kazada ölü sayısı 5´e çıktı; şoför, ...
Trabzon'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili ...
Trabzon'da kent logosunun tanıtıldığı "Marka Şehir Tasarım Sergisi" açıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da kent logosunun tanıtıldığı "Marka Şehir ...
Bakan Karaismailoğlu, Trendyol Express Trabzon Aktarma Merkezi'nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Trendyol Express Trabzon ...
Trabzon´daki kazada ölü sayısı 5´e çıktı; şoför, otobüs arızalanınca midibüsü devralmış (2)
YEREL HABERLER Trabzon´daki kazada ölü sayısı 5´e çıktı; şoför, ...
Trabzon'da depremzedeler için "Acı Günleri Tatlıya Bağlıyoruz" çikolata atölyesi düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da depremzedeler için "Acı Günleri Tatlıya ...
Trabzon'da otobüs kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi
YEREL HABERLER Trabzon'da otobüs kazasında hayatını kaybeden 4 ...
Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları ...
Bakan Karaismailoğlu: Eski günlere geri dönemeyiz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Eski günlere geri dönemeyiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da esnafla bir araya geldi:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Trabzon´daki kazada ölü sayısı 5´e çıktı; şoför, otobüs arızalanınca midibüsü devralmış
YEREL HABERLER Trabzon´daki kazada ölü sayısı 5´e çıktı; şoför, ...
Trabzon'da otobüs kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
YEREL HABERLER Trabzon'da otobüs kazasında ölenlerin sayısı 5'e ...
Bakan Karaismailoğlu Trabzon'da trafik kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu Trabzon'da trafik kazasında ...
Trabzon'da belediye midibüsü evin duvarına çarpıp, devrildi: 4 ölü, 37 yaralı (3)
YEREL HABERLER Trabzon'da belediye midibüsü evin duvarına çarpıp, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.