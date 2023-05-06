Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin artık bütün dünyanın merkezi haline geldiğini belirterek, "O yüzden Türkiye doğru yoldadır, doğru adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) sosyal tesislerinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, son 21 yıldır istikrar, güven ve huzur ortamında, ülkenin geleceği ve şehirlerin yaşam kalitesinin artırılmasına ilişkin projeleri konuştuklarını söyledi.

Karaismailoğlu, projeleri, Türkiye'nin yıllarca bulaştırıldığı terör belasını defettikten sonra konuşabildiklerine işaret ederek, "İnşallah biz bunu, bir daha gündemimize almamak üzere defterlerimizden sildik ama maalesef yurt içerisinde başarılı olamayanlar, başka yollardan ülkemizi karıştırmak için maalesef bu işlere talip oluyorlar. İnşallah milletimiz onlara fırsat vermeyecektir." diye konuştu.

Hedeflerinin hizmet ve ülkenin geleceği olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "İki gün önce Zigana Tüneli'ni açtık. 14,5 kilometre uzunluğunda, ikiyle çarparsanız 29 kilometre uzunluğunda. Bunun alternatifi neydi? 1700 metre uzunluğunda dağın tepesinde bir tünel. 1700 metre ile 29 kilometre arasındaki fark, bize eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin doğru zamanda, doğru işler yaptığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin artık hedefleri çok büyük. Bu istikrar ve güven ortamında artık Türkiye bundan sonra 50 yıllık planlar yapar hale geldi. Bundan 21 yıl önce Türkiye'de sadece 6 bin kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün 29 bin kilometrelik bölünmüş yolda güvenli bir şekilde seyahat ediyoruz. Türkiye artık büyük düşünüyor. Yeni İpek Yolları, Baharat Yolları tasarlıyor ve bunun tam ortasında Türkiye var. Artık Türkiye coğrafi konumunun avantajlarını fırsata çevirmek için hem ülkesiyle yatırım yapıyor hem politikalar geliştiriyor ve uluslararası masalarda bunları tartışarak gücüyle birlikte istediğini alıyor. Türkiye artık bütün dünyanın merkezi haline gelmiştir. O yüzden Türkiye doğru yoldadır, doğru adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

- "Maalesef batılı dergiler, batılı ülkeler Türkiye için yön vermeye çalışıyorlar"

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Karşımızda oluşan bir ittifak var. Maalesef batılı dergiler, batılı ülkeler Türkiye için yön vermeye çalışıyorlar. Bizi çok sevdiklerinden mi bunu yapıyorlar? Asla. Biz onların niyetlerini biliyoruz. Onlar hiçbir zaman güçlü, büyük Türkiye istemediler ki. Her zaman içimize nifak sokmak için her zaman içimizi karıştırmak için yapmadıklarını bırakmadılar. O yüzden çok uyanık olmamız gerekiyor. Karşımızdaki ittifakın içerisinde alenen bunlarla işbirliği yapanlar da var maalesef."

Karaismailoğlu, yıllardır konuşulmayan, akla gelmeyen şeylerin konuşulur olduğunu vurgulayarak, "Maalesef ülkemizde terörle iltisaklı kişilerin bakan olabileceğini dahi konuştuğumuz günlere geldik. Burada niye üzülüyoruz? Çünkü biz çok bedeller ödedik." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'deki güven ve huzur ortamının devam etmesi, daha iyi işlerin yapılabilmesi için katılımcılardan destek istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.