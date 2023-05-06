Trabzon'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara trafik kurulları uygulamalı anlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Parkı'ndaki etkinlikte broşür dağıttı, vatandaşlara trafikle ilgili bilgi aktardı.



Ekipler, trafik eğitim parkurunda ilkokul öğrencilerine, yaya geçidi ve ışıklarla ilgili kuralları ugulamalı gösterdi.



Gözleri kapalı yürüme testine katılan vatandaşlara, emniyet kemeri simülasyon aracında da emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı.



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