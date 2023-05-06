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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Onlar hiçbir zaman Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, güçlenmesini istemezler ki. Orta Doğu'da kullanacakları, her zaman dediklerini dedirtecekleri bir ülke olmasını isterler ama Türkiye 21 yıldır kafasını kaldırdı ve önüne bakarak gidiyor." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, bir otelde düzenlenen "Bayburtlular ve Gümüşhaneliler Buluşması"nda, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin, ülkeyi sürekli başka konularla meşgul ettiğini, uğraştırdığını söyledi.

Bayburtlu, Gümüşhaneli ve Trabzonluların, vatanın güvenliği söz konusu olduğu durumlarda hemen kafasını kaldırıp "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." diyerek kendisini ortaya attığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu böyledir. Biz çok bedeller ödedik. Bizim yıllarca gençlerimizi çaldılar, zamanımızı ve paralarımızı çaldılar. Bizi kendi ülkemizin geleceği için maalesef meşgul etmediler." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, muhalefeti eleştirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Avrupalı liderler, Avrupa'daki, Amerika'daki ülkeler dergi kapakları basıyorlar, sayın Cumhurbaşkanımızı farklı göstermeye çalışıyorlar ve karşımızdaki maalesef bu Türkiye'yi karıştırmaya hevesli olan ittifakı desteklemek için yön veriyorlar. Bunlar Türkiye'yi çok sevdikleri için mi bunu yapıyorlar; Asla. Onlar hiçbir zaman Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, güçlenmesini istemezler ki. Orta Doğu'da kullanacakları, her zaman dediklerini dedirtecekleri bir ülke olmasını isterler ama Türkiye 21 yıldır kafasını kaldırdı ve önüne bakarak gidiyor."

Türkiye'de 21 yılda FETÖ'nün darbe girişimi ve Gezi olayları gibi çok olaylar yaşandığına işaret eden Karaismailoğlu, "Ne için yaptılar bunu; Türkiye'nin önünü engellemek, Türkiye'nin önünü kesmek için. Buna en başta karşı çıkanlar Gümüşhaneliler, Bayburtlular, Trabzonlular olmuştur. Bundan sonra da olacaktır, hiç merak etmeyin." diye konuştu.

- Gümüşhane-Bayburt Havalimanı yıl sonunda açılacak

Karaismailoğlu, Türkiye'nin 20 yıl önceki ihracatının 25 milyar dolar olduğunu dile getirerek, "Bugün 254 milyar dolar. Biz geçen ay, sadece bir ayda 25 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık." dedi.

Zigana Tüneli'nin hafta içi ulaşıma açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı gösteren en açık bir gösterge olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı yıl sonunda açacaklarını, bu tür yatırımların şehirlerin büyümesi ve yaşam kalitesinin artması anlamına geldiğini aktardı.

Güven ve huzur ortamında projelerin konuşulduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "İnşallah güven ve huzur ortamının devam etmesi için sizlerden destek istiyorum. O desteği bizlere verdiğinizde inanın sizden alacağımız güçle, çok büyük işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Kızlar Manastırı'nda düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programında da hayata geçirilen projeleri anlatarak, katılımcılardan 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde destek istedi.

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