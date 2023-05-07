Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.



Ligin son 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor.

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

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