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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon İş İnsanları Toplantısı'nda konuştu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon İş İnsanları Toplantısı'nda konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir proje açıkladığını belirterek, "Biz yeni İpek Yollarını zaten açtık. Günaydın beyefendi, gözünüzü açın biraz. Biz şu anda bu açılmış koridorların kapasitelerini daha da artırmak için bütün güzergahtaki ülkelerle oturuyoruz, toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen Trabzon İş İnsanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların kendilerine verdikleri sorumluluğu Türkiye'nin her tarafına imza atarak göstermeye çalıştıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, ülkede hayal edilemeyen pek çok şeyin gerçeğe dönüştüğünü, bunlardan birinin de Zigana Tüneli olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyük hedefleri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hedefler doğrultusunda 21 yıldır vatanı ve milleti için çalışan kadrolar var. En önemlisi dünyanın en güçlü liderlerinden birisi var başımızda. Zaten bu işler güçlü liderler, güçlü iradeler sayesinde oluyor. O yüzden artık biz hizmet konuşuyoruz sürekli, yatırım konuşuyoruz sürekli. Konuşmaya da devam ediyoruz. Çünkü 21 yıllık bu istikrar sürecinden güven ve huzur ortamından aldığımız güçle artık Türkiye önündeki 50 yılı planlamaya başladı."

Trabzon'un ihracat rakamları ve turizm potansiyeline değinen Karaismailoğlu, kentte yapılan mega projeleri ve yatırımları anlattı.

- "Böyle alabalık çiftliğiyle alabalık beslemekle bu işler olmuyor arkadaşlar"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Akşam tam güler misiniz, ağlar mısınız? Karşımızdaki bir aday maalesef yıllar önce 'Sabiha Gökçen'e havalimanı yapacağınıza Tuz Gölü'ne alabalık çiftliği yapın.' diyen vizyoner, akşam da bir vizyon proje sunmuş. 'Beyefendi günaydın.' dedik. Gece yarısı 'Günaydın.' dedik beyefendiye. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını 2017 yılında açtık. Marmaray'ı 2013'te açtık. Bunlar açıldığında da farkında değil. Hangi rüyalarda yaşıyorlarsa yeni bir İpek Yolu'ndan bahsediyorlarmış. Bakü-Tiflis-Kars hattını yaptık, Marmaray'ı yaptıktan sonra şu anda Çin Pekin'den Londra'ya trenler kesintisiz gidiyor."

Karaismailoğlu, Kalkınma Yolu'na değinerek, şöyle devam etti:

"Trabzon Limanı'nı Basra Körfezi'ne bağlıyoruz. Zigana Tüneli de bunların önemli bir koridorları, akslarından bir tanesi. Hepsi pazılın birer parçası, birbirine ekliyor ve büyük güçlü lider Türkiye'den bahsediyoruz. Biz yeni İpek Yollarını zaten açtık. Günaydın beyefendi, gözünüzü açın biraz. Biz şu anda bu açılmış koridorların kapasitelerini daha da artırmak için bütün güzergahtaki ülkelerle oturuyoruz, toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz. Tarih yazıyor Türkiye, tarih yazıyor. O yüzden böyle alabalık çiftliğiyle alabalık beslemekle bu işler de olmuyor arkadaşlar. Bu iş için, memleketi için, memleketinin dertleri, ülkesinin büyümesi, güçlenmesi için dert edinen kadrolar sayesinde bunlar oluyor."

CHP'nin yarım bıraktıkları işleri de tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını aktaran Karaismailoğlu, "Maalesef karşımızdaki vizyonerler de bunlar ama milletimiz bunu çok iyi biliyor." dedi.

- "Kalkınma Koridoru'nun Türkiye üzerinden dünyaya nasıl ses vereceğini konuşacağız"

Bakan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin güçlenmesinden, Türkiye'nin büyümesinden bunlar hiçbir zaman hoşnut olmazlar. Ama Türk Cumhuriyetleri, Türk Devletleri teşkilatını görüyorsunuz, daha yakın zamanda Ankara'da toplandılar. Hepsi birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte yola devam edeceklerini açık beyan ettiler. Bunlardır Türkiye'nin dostları. Türkiye dostlarıyla zaten bütün anlaşmalar yaparak beraber büyüyor. Sadece Türk Devletleri değil, bakın bununla birlikte Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Orta Koridor üzerindeki kapasiteyi nasıl artırabiliriz, kara yolundaki yükü demir yoluna nasıl aktarırız, Ro-Ro hatlarıyla yeni ulaşım koridorları nasıl yaparız, onları konuşuyoruz. "

Geçen aylarda Irak Başbakanı'nın Ankara'ya geldiğini belirten Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günlerde Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İran hepimiz toplanacağız ve Kalkınma Koridoru'nun Türkiye üzerinden dünyaya nasıl ses vereceğini konuşacağız. Bu planlamaları yapıyor Türkiye." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin hedefleri hakkında bilgilendirmede bulunarak, "2002 yılında bir zihniyet değişti bu ülkede. Artık vatanı, milleti için proje konuşan ve dünyanın en büyük mega projelerini bir bir kendi mühendisiyle kendi işçisiyle kendi mühendislik teknolojileriyle hayata geçiren bir Türkiye var. O yüzden bu terör bağlantılı, terörle iltisaklı kişilere milletimiz, vatandaşımız fırsat vermeyecektir." dedi.

- "Türkiye çok başarılı işler yapmıştır"

Yıllardır yabancıların korkutulduğunu, 'Türkiye'ye gelmeyin, yatırım yapmayın.' denildiğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ama bakın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği sayesinde Antalya'da bir havalimanı ihalesi yaptık. İhaleyi alanlardan birisi Alman, birisi Fransız, birisi de Türk. Ne aldılar? Bakın 765 milyon avroluk yatırım yapacaklar 2025 yılına ve ondan sonra da 25 yıl işletecekler ve 8,5 milyar avro Türkiye'ye para verecekler, kira ödeyecekler ve bunun da tam 2,1 milyar avrosunu da geçen yıl mart ayında hazinemize aldık, daha iş başlamadan aldık. İşte plan yapmak, üretmek, finansal modeller çizmek, planlamak budur arkadaşlar."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin çok başarılı işler yaptığını vurgulayarak, "Doğru zamanda, doğru yatırımlar yaparak ülkesinin önünü açmıştır Türkiye. Artık Türkiye bu güçlü altyapı üzerinde Türkiye'nin önünde kimse duramaz. O yüzden bu terör bağlantılarına ve maalesef Türkiye'yi karıştırmaya talip olanlara fırsat vermemek gerekiyor. O yüzden inşallah sizin bize vereceğiniz destek buraya daha fazla yatırım, daha fazla istihdam daha fazla üretim ve daha fazla turizm olarak gelecektir. " diye konuştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon milletvekili adayları Yılmaz Büyükaydın ve Zafer Ofluoğlu da programda konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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