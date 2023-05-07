Trabzon'da aracın altına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da bir aracın altına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde bir kedinin aracın altına sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği personeli, mahalleye gitti.

İtfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak Ortahisar Belediyesine ait Küçük Dostlar Kliniğine teslim etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.