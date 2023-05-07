Yurt dışında tedavi gören SMA hastası Egemen bebek Trabzon'a döndü

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TRABZON (AA) - Trabzonlu SMA Tip 1 hastası 2,5 yaşındaki Egemen Öztürk, Dubai'deki tedavisinin ardından memleketine döndü.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dubai'de 4 ay tedavi gören Egemen bebek, anne ve babasıyla Trabzon Havalimanı'nda Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve akrabaları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Başkan Genç, tedavi sürecinde bebeğe destek olan herkese teşekkür ederek, "Biz birlikte güçlüyüz. Bir canın sağlığına kavuşması, hayata dönmesi kadar daha değerli bir şey olamaz." dedi.



Bebeğin annesi Şaziye Semra Öztürk de oğlunun tedavi sürecinde kendilerine destek veren Genç'e teşekkür ederek, yaşadığı zor günleri anlattı.

Baba Şafak Öztürk, çocuğunun yardım kampanyasına destek olan herkese minnettar olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Ne kadar dua etsek, ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben bir babayım, yavrumun neler çektiğini iyi biliyorum ama toplanan bağışlarla birlikte artık yavrum gülebiliyor. İnşallah burada biraz fizik tedavisi görecek ve fizik tedavisinden sonra sağlığına kavuşacak. Koşacak, oynayacak akranları ile birlikte olacak."

Genç, Egemen bebeğe, Trabzonspor forması hediye etti.

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