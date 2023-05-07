Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavili takım kampa girdi.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

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