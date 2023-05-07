Bakan Karaismailoğlu, "Balıkçı Esnafı Buluşması"na katıldı:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başarılı olamayan güçler, farklı yollardan siyaseten bu ülkeye girip yine karıştırma peşindeler. O yüzden uyanık olmamız lazım. Biz çok bedeller ödedik arkadaşlar, bundan sonra bedel ödeyemeyiz." dedi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, kentteki bir restoranda düzenlenen "Balıkçı Esnafı Buluşması"nda yaptığı konuşmada, balıkçı barınakları, işletme ruhsatı, yıpranma payı gibi balıkçıların sorunlarına yönelik bilgilendirmede bulundu.

Bölgede balıkçılığın önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, sektörün gelişmesiyle bölgenin de gelişeceğini söyledi.

- "Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen güçler bu seçimde tavır koyuyorlar"

Türkiye'nin 21 yıldır bütün sektörlerde, dünyanın lider ülkeleri arasında artık söz sahibi olduğunu belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu Türkiye'nin güçlenmesini, büyümesini istemeyen güçler maalesef bu seçimde tavır koyuyorlar. Aynı şekilde karşımızdaki ittifakın beslediği ve güç aldığı odaklara bir bakarsanız maalesef çok acıklı bir durum var. Bizi terör belasıyla boğuşturarak günlerimizi çaldılar. O yüzden bakın başarılı olamayan güçler, farklı yollardan siyaseten bu ülkeye girip yine karıştırma peşindeler. O yüzden uyanık olmamız lazım. Biz çok bedeller ödedik arkadaşlar, bundan sonra bedel ödeyemeyiz. Biz bu 21 yıldır sağlamış olduğumuz güven ve istikrar ortamında bakın sürekli proje konuşuyoruz."

Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:

"Maalesef karşımızdaki ittifakın lideri dün akşam bir açıklama yaptı. Akla zarar, güler misin, ağlar mısın? Biz 2017'de Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattımızı açtık. Marmaray'ı da 2013 yılında açtık. Yani Pekin'den Londra'ya 2,5 yıldır trenlerimiz kesintisiz devam ediyor. Beyefendi çıkmış yeni İpek Yolu yapacakmış. Biz de gecenin yarısı 'Günaydın.' dedik, 'Sen hangi dünyada yaşıyorsun?' dedik. Maalesef böyle acıklı günler. Bu vizyonsuzları, Allah göstermesin, kimseyi bunların ellerine düşürmesin."

Samimi olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "O yüzden biz samimiyiz. Biz Anadolu çocuklarıyız. Bu toprakların çocuklarıyız. Burada doğduk, burada öleceğiz. O yüzden her zaman sizin karşınızda yüzümüzün ak olması gerekiyor ve ak olacaktır. Ondan hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Programda, Doğu Karadeniz Balıkçılar Birliği Başkanı Ahmet Mutlu ile AK Parti Trabzon milletvekili adayı Vehbi Koç da konuşma yaptı.

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