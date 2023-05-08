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Bakan Karaismailoğlu'ndan "Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı" değerlendirmesi:

AA

Bakan Karaismailoğlu'ndan "Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı" değerlendirmesi:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren hattıyla seyahat süresinin Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon-Samsun arasında 2 saate, Trabzon-Ankara arasında 4,5 saate düşeceğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı'yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi demir ağlarla ördüklerini belirtti.

Ülke genelinde 1400 kilometrede tren işletmeciliği yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, buna yeni açılan Ankara-Sivas Hattı'yla 400 kilometre daha ilave edildiğini aktardı.

Karaismailoğlu, toplam demir yolu uzunluğunun 13 bin 896 kilometreye çıktığına işaret ederek, hedeflerinin ve hayallerinin büyük olduğunu, planları da bu doğrultuda yaptıklarını vurguladı.

Önlerindeki yılların hızlı tren yılları olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu doğrultuda yeni hatlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

- "Samsun-Sarp demir yolu projesi için hızlı adımlar atacağız"

Bu projelerden birinin de "Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı" olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, hattın toplam uzunluğunun 513 kilometre olacağının altını çizdi.

Karaismailoğlu, Samsun-Sarp demir yolu projesi için hızlı adımlar atacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Projenin merkezi Trabzon olacak. Hızlı tren hattıyla seyahat süresi Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon-Samsun arasında 2 saate, Trabzon-Ankara arasında 4,5 saate düşecektir. Yeni ihtiyaçlara göre projeler yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz, vatanımız için çalışıyoruz."

Doğru zamanda doğru yatırımlar yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Biz icraat adamıyız. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur. 21 yıldır ülkemizin dört bir köşesine kazandırdığımız projelerimiz de bunun en güzel göstergesidir. Doğu, batı, kuzey güney demeden ülkemizin her bir köşesinde yatırımlara imzamızı attık, atmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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