Avrasya Üniversitesi Rektörü Terzioğlu, TTSO'yu ziyaret etti

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TRABZON (AA) - Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.



TTSO Başkan Erkut Çelebi, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle görüşen Terzioğlu, Avrasya Üniversitesinin sağlık turizmi konusundaki çalışmalara destek verebileceğini belirtti.



Bu konuda iş birliği yapmak istediklerini kaydeden Terzioğlu, "Özellikle Avrupa Birliği projeleri konusunda da ortak çalışma için iş birliğini başlatmayı arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Çelebi de üniversitelerle kapsamlı iş birliği içinde olmak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Trabzon'da turizm sektöründe hızlı bir gelişme yaşanıyor. Haliyle sektörün yetişmiş eleman ihtiyacı çok fazla. Bu nedenle şehrimizde turizm fakültesinin açılması büyük bir ihtiyaç olmuştur. Bölgenin ihtiyacı olan fakülte ve bölümlerin açılmasını özel sektör olarak üniversitelerden bekliyoruz."

Ziyarette, Avrasya Üniversitesi ile TTSO proje ofislerinin ortak çalışmalar konusunda toplantı yapması kararı alındı.





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