Trabzon Şehir Hastanesinin 22 Şubat 2025'te hizmete sunulması hedefleniyor

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TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesinin 22 Şubat 2025'te hizmete sunulmasının hedeflendiğini bildirdi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Akyazı Stadyumu'nun yanında Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birinin inşa edildiğini belirtti.

Hastanenin 280 bin metrekarelik alanda kurulduğunu ve 900 yatak kapasitesi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Altyapı çalışmalarımızda 1500 yatak kapasitesini esas aldık. Yani istenildiği anda 1500 yatak kapasitesine ulaşabilecek. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda hizmet vereceği bölge özelinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bünyesinde 181 yataklı genel hastane, 146 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 161 yataklı KVC Hastanesi, 151 yataklı Onkoloji Hastanesi bulunacak. Hastanede 33 ameliyathane ve 265 yataklı yoğun bakım üniteleri yer alacak. Trabzon Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık merkezi olacak."

- "Hastanenin temelinde 762 sismik izolatör yer alacak"

Bakan Karaismailoğlu, hastanenin 2 bin 500 araçlık otoparkının da bulunacağına işaret ederek, Trabzon Şehir Hastanesinin sismik izolatörlü tasarlandığını, temelde 762 sismik izolatör olacağını kaydetti.

Şehir hastanesi çalışmalarının hızla devam ettiğinin altını çizen Karaismailoğlu, 22 Şubat 2025'te Şehir Hastanesinin hizmete sunulmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

Karaismailoğlu, Trabzon'un böyle yatırımları hakkettiğini vurgulayarak, "Trabzon'a ne yapsak azdır ve yerindedir. Trabzon için çalışmaya devam edeceğiz. Bütün Bakanlıklarımız Trabzon için çok önemli projeleri hayata geçiriyorlar. Buradaki yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak üzere yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şehir Hastanesine ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini de hayata geçireceğiz. Böylece hemşehrilerimiz konforlu bir şekilde hastaneye ulaşmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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