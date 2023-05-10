Trabzon'da "En Mutlu Köy Projesi"nin ilk etabında sona doğru

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TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi tarafından 11 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen "En Mutlu Köy Projesi"nin ilk etabında çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Geçit Mahallesi'nde iki etaptan oluşan projenin özel gereksinimli bireylerin doğanın terapötik faydalarından yararlanarak engelsiz bireylerle çalışacakları 3 sera ve üretim atölyesi, tavuk-kaz kümesi ile rehabilitasyon merkezinin inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, proje kapsamında hayata geçirilen tarım ve hayvancılık atölyelerinde dezavantajlı bireylerin doğanın terapötik etkisinden yararlanarak engelsiz bireylerle beraber çalışabilecekleri yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını belirtti.

Genç, projenin dezavantajlı bireylerin rehabilitasyonuna ve istihdamına dönük hayata geçirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun her kesimine hizmet etmek amacıyla görev icra etmeye çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimiz de toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturuyor. Toplamda 11 bin metrekarelik bir alanda 'En Mutlu Köy Projesi' adı altında engelli kardeşlerimizin doğayla buluşması, bir şeyler üretebilmesi ve bu ürettikleriyle mutluluklarına katkı sağlayabilmek adına projemizi hayata geçirdik. 1. etabı hizmete alındıktan sonra projenin 2. etap inşasına da başlanacak."

Projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle inşa edildiğini aktaran Genç, "Projemizi önceki yıllarda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte bakanımıza sunmuştuk. Eş finansman modeliyle Sayın Bakanımız bize 8 milyon lira destek oldu. Bakanımız şehrimizin evladı Mustafa Varank'a da çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin de 3 milyon liralık finansmanıyla 11 milyona mal ettik. Bu projemiz Ankara'ya giden projeler arasında birinci seçildi. Bundan da ayrıca mutlu olduk. Şu anda hızlı bir şekilde tamamlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, özel gereksinimli bireylerin işgücüne katılımını ve istihdam olanaklarını artırmayı hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Ürettikleri ürünleri yüksek hizmet standardında tüketicilere sunabilecekleri bir tesisi hayata geçirdik. Projemizle birlikte dezavantajlı bireylerin her sektörde istihdam edilebileceğini göstermek istiyoruz ve engelli bireylerin miras intikali ile kendilerine ait alanlarda tarımsal üretimle gelir elde edebileceklerini kanıtlanmak istiyoruz. Böylece bütün sektörlerde ve aile işletmeciliğinde engelli istihdamının artırılmasına katkı sağlamayı istiyoruz."





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