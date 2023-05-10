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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da sağlık personelleriyle bir araya geldi:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da sağlık personelleriyle bir araya geldi:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Özellikle pandemi döneminde yaşadığımız o karanlık günlerde sağlık çalışanlarımızın her zaman yanı başımızda olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu bildiğimiz için işte iyileştirmeler gündemimizden hiçbir zaman çıkmadı." dedi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Trabzon Sağlık Camiası Dayanışma Buluşması"nda, sağlık çalışanlarının çok kutsal bir görevi icra ettiğini söyledi.

Eşinin eczacı olduğunu, kendisinin de zaman zaman ona yardım ettiğini anlatan Karaismailoğlu, "O yüzden sizlerin çektiği zahmeti ve özellikle sıkıntılarınızı çok iyi bilen birisiyim." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, güvenli, kaliteli ve konforlu yollar sayesinde artık hayatın kolaylaştığını belirterek, trafik kazalarında yüzde 82 azalma olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık liderliğindeki hükümetleri döneminde sadece ulaşımda değil sağlık, çevre ve şehircilik alanlarında da hayal edilemeyecek hizmetler yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Hastanelerimizde bugün ulaştığımız kalite, yıllar öncesiyle mukayese edilemeyecek seviyedeki sağlık hizmetlerinin her noktaya ulaştırılması, vatandaşımıza verdiğimiz değerin, bu politikaların hayatımızın ve siyasetin vazgeçilmezi olmasının en önemli etkenlerinden bir tanesidir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, onların daha rahat ve huzurlu bir şekilde hastalarına hizmet verebilmesinin de gündemlerinden hiç çıkmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi döneminde yaşadığımız o karanlık günlerde sağlık çalışanlarımızın her zaman yanı başımızda olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu bildiğimiz için işte iyileştirmeler gündemimizden hiçbir zaman çıkmadı. Elbirliğiyle mühendisiyle doktoruyla hemşiresiyle eczacısıyla ülkemizin geleceği ve insanlarımızın hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri konusunda hiçbir zaman hizmetten ödün vermeden çalışmak bizim prensibimiz oldu, olmaya da devam edecek."

Şehirde sağlık sektöründe yapılması gereken işler, hastanelerdeki hizmet, eleman, personel, cihaz kalitesinin artırılmasının gündemlerinde olduğunu aktaran Karaismailoğlu, Trabzon'da yapımı devam eden 900 yatak kapasiteli şehir hastanesini Şubat 2025'te hizmete açacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, ulaşım ve sağlığın biraz ayrı gibi gözükse de yeni yapılan hastaneye ulaşım konusunda kendilerine iş düştüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii vatandaşımızın kaliteli, güvenli hastanelere ulaşması için çabalarken alternatifimiz olan ve şu anki yönetime talip arkadaşlarımızdan da bu tür hassasiyetleri beklememiz çok doğaldır bir vatandaş olarak. Ama maalesef bunları göremediğimiz için onların yapması gereken işleri üstlenerek yapıp bitirip vatandaşımızı onlara muhtaç halde bırakmıyoruz. Bunun en güzel örneğini İstanbul'da yaşadık. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi dünyanın en kaliteli ve modern hastanesine ve pandeminin ilk günlerinde en çok ihtiyaç duyduğumuz hastaneye ulaşım yollarını yapmayan şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Bunu niye yapmıyorsunuz? Daha önce bu iş başlanmış, devam ediyor, niye yarım bıraktın?' dememize rağmen yapmadığı için hemen devralarak yaptık, bitirdik ve milletimizin hizmetine sunduk. Hastanenin metrosunun da yapılması gerekiyordu çünkü 2 bin yataklı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde günlük sadece 100 bin insan hareketi var. Milletin dertleriyle dertlenmeyenler, böyle milleti yolda bırakmak için yönetime gelmiş kişiler bu yatırımı yapmadıkları için bunu da devraldık, bitirip İstanbulluların hizmetine sunduk."

- "Sağlık sektöründe Türkiye artık 1 numara oldu"

Karaismailoğlu, çok eskiden devleti yönetenlerin tedavilerini yurt dışında yaptırdıklarını belirterek, "Ama Allah'a şükürler olsun ki bizim Cumhurbaşkanı'mız da olmak üzere bütün yöneticilerimiz tedavilerini Türkiye'de yaptırdığı gibi sağlık sektöründe Türkiye artık 1 numara oldu ve artık sağlık turizmini konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

Trabzon'un turizm alanında ilgi çeken bir şehir olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, "Turizmdeki patlamanın sağlıkta da ilerlemesi için ne gerekiyorsa sizlerle birlikte oturacağız, konuşacağız, karar vereceğiz ve uygulayacağız. Politikaysa politika, yatırımsa yatırım yapacağız ve şehrimiz bu konuda da mutlaka en güzeline layıktır, en güzeli olacaktır." diye konuştu.

Karaismailoğlu, pazar günü yapılacak seçimde destek isteyerek, "Seçimler demokrasilerin vazgeçilmezi. İyi ki de demokrasiyle yönetiliyoruz çünkü seçimler hem yapılan işlerin takdir edilmesi hem de birilerine ders verilmesi için çok önemli bir sınavdır aslında. O sınava bizi tabi tutacaksınız. Bizler de sizlere diyoruz ki bakın, sağlık sektöründe bunları yaptık, bu kadar yatırımlar yaptık, artık hayal edilemeyen işler gerçekleştirildi." dedi.

Türkiye'nin yıllarca terörden çok çektiğini ve bedeller ödediğini kaydeden Karaismailoğlu, "Ama maalesef terörle iltisaklı kişilerin bu ülkede bakan olabileceğini konuşacağımız günlere geldik. Bu çok üzücüdür. Bir makama talip olmak, son derece doğaldır. Ama o makamı elde edebilmek için gayrimeşru kişilerle işbirliği yapmak, görüşmek olmaz, kırmızı çizgimizdir. Biz vatanımızı milletimizi seven insanlarız." diye konuştu.

Programda İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Tabipler Odası Başkanı Kibar Yaşar Güven, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Osman Çavuş da konuşma yaptı.

Programda Bakan Karaismailoğlu'na, adının yazılı olduğu Vakfıkebir ekmeği hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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