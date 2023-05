Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da basınla buluştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ortahisar ilçesindeki yaklaşık 70 bin metrekarelik Boztepe şehir kışlasının, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediyesine devredildiğini bildirdi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, seçime kısa bir zaman kaldığını hatırlatarak, Türkiye'ye çok önemli hizmetler yapmaya devam etmek için 15 Mayıs sabahını beklediklerini söyledi.

Seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden biri olarak gördüklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Maalesef Türkiye'yi karıştırmaya aday olmuş bir ittifakla karşı karşıya olduğumuz için, 21 yıldır Türkiye'nin huzur ve güven ortamındaki kazanımlarının devam etmesinin tercihinde bulunulacağı için Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi olarak gördük." dedi.

Karaismailoğlu, hedeflerinin şehirlerdeki hayatın kolaylaşması ve Türkiye'nin dünyadaki gücünün daha da artırılması olduğuna işaret ederek, ortak akılla uzun vadeli planlar yapacaklarını, şehri, Trabzon'da yaşayanlarla beraber yönetmeye çalışacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle dünyanın göz bebeği durumunda bulunduğunu kaydeden Karaismailoğlu, konumu fırsata çevirmek için projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, ulaşım ve lojistikte Trabzon'un hızlanacağına değinerek, "Her anlamda Trabzon'un yanında olacağız. Çevre ve şehircilikte, turizmde, sağlıkta, kültürde, eğitimde, Trabzon'da üretimi artıracağız. Sanayi ve teknolojide, tarımda üretimi artıracağız. Üretim arttıktan sonra Türkiye'nin ihracattaki payını artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'da uzun yıllardır Kanuni Bulvarı Projesi'nin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Buranın her iki kesimini hizmete açtık. Yani 28 kilometrelik yolumuzun 18 kilometresini hizmete açtık. Bizim hedefimiz, burada Boztepe'den Çukurçayır'a, Çukurçayır'dan da sahil yoluna bağladığımızda hem Çukurçayır rahat bir nefes alacak ve şehir içi trafiğe alternatif bir yol olarak hizmet edecek. Bununla ilgili kamulaştırma çalışmaları, Değirmendere'de devam ediyor. Önemli bir kısmı da bitti." diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde de projelerin hızlı devam ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Trabzon'da olsak da Türkiye'yi buradan yönetiyoruz. Yetişebildiğimiz birkaç mega projemiz vardı ama küçük ve orta ölçekli şu an Türkiye'nin her tarafında onlarca proje, sessiz sedasız açılıp vatandaşımızın hizmetine girdi. Onun için millet için çalışmak budur. Biz fazla konuşmayız, icraatlarımız konuşur. O yüzden yoğun seçim döneminde açılışını yapamadığımız onlarca projemiz, her şehir için özel projeler hayata geçirildi. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hızlı tren projesi, dünyadaki mega projelerden bir tanesiydi. 405 kilometre, Sivas üzerinden Erzincan'a, Erzurum'a, Kars ve Nahçıvan üzerinden Bakü'ye kadar uzanacak bir hattır. İnşallah bunun bir kolu da Trabzon'a inecektir."

Demir yolu çalışmalarında, lojistik anlamda Türkiye genelinde 3 bin 500 kilometre devam eden inşaatların bulunduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, sadece demir yolunda 30 milyar dolarlık bir yatırımın Türkiye genelinde devam ettiğini aktardı.



- "CHP alışkanlıklarına biz çok alıştık"

Karaismailoğlu, 28 Nisan'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hizmete açtıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Yine bu bir CHP klasiğiydi, biliyorsunuz. Yönetime geldiklerinde yarım bıraktıkları bir işti. Biz de CHP yönetiminin insafına milletimizi bırakmadık ve bunu devralarak bitirdik. Bu kadar kaliteli ve konforlu bir yolu, Adanalıların hizmetine sunduk. Bu CHP alışkanlıklarına biz çok alıştık. Maalesef vatandaşı mağdur etmek, vatandaşın derdine dert eklemek, onların siyaset anlayışı oldu. O yüzden vatandaşlarımız, bu pazar günü karar verirken, bunu da oldukça dikkate alacaklardır."

Yeni Zigana Tüneli'ni hizmete açtıklarını, Ünye-Akkuş-Niksar il yolu, Konyaray Projesi ile Trabzon Güney çevre yolu projesinin temellerini attıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bizi eleştirenler, bizi takip etmeye devam etsinler. 21 yıldır AK Parti'nin icraatlarını takip edenler, bu kafayla bir 21 yıl daha AK Parti'nin icraatlarını takip etmeye devam edeceklerini görsünler." dedi.

Trabzon'da turizmin daha da gelişebilmesi, hizmetin kalitesinin artırılması açısından yeni Trabzon Havalimanı'nın yapılacağını bildiren Karaismailoğlu, "Bu da dünyanın mega projelerinden bir tanesidir. Türkiye'de 3'üncü olacak denize dolgu havalimanı. Çok özel bir proje olacak. Tam 3 milyon metrekarelik bir alan üreteceğiz. Mevcut havalimanının kuzeyinde denize dolgu bir havalimanı olacak. 3 bin 250 metre uzunluğunda pisti, 70 bin metrekarelik terminaliyle yılda 15 milyon yolcuya rahatlıkla hizmet verebilecek." bilgisini paylaştı.

- Boztepe Kentsel Tasarım Projesi

Karaismailoğlu, yaptıkları çalışmaların yanı sıra kentte gündem olmuş projelerin takiplerini de gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bir süre önce hizmete açılan Boztepe seyir terası ve yürüyüş yolunun üst bölümünde askeri bir alanın bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Burası geçmişte konu olmuş, ama iş bir yerde kilitlenmiş ve kalmıştı. Sayın Belediye Başkanımızla konuştuğumuzda, buranın devralınması için talepte bulunduklarını ama ilerleyemediklerini söylediklerinde hemen Milli Savunma Bakanımızı aradık. Sayın Hulusi Akar komutanımızla beraber olağanüstü uğraştık. 10 günlük kısa bir sürede bütün işlemlerini tamamladık ve 70 bin metrekare büyüklüğündeki Boztepe şehir kışlasını Trabzon'a kazandırmış olduk. Çok kıymetli bir arazi. İnşallah yürüme yolları, spor alanları, koşu parkurlarıyla burası çok farklı bir yaşam alanı olacak. Ganita gibi, Boztepe Seyir Terası gibi burası şehrimize değer katan çok özel bir proje."

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, projeye verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederek, "İşte hizmet budur. Burası şehrimize nefes aldıran çok önemli bir proje olacak. Protokol işlemleri tamamlandı. Kısa sürede Büyükşehir Belediyemiz burayı elden geçirecek. Fazla yapı yapmaya gerek yok. Zaten mevcut haliyle spor alanları açısından zenginleştirildikten sonra şehrimize uzun yıllar hizmet edecek, burada beraber yürüyüp beraber koşacağız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise Trabzon'un tarihinin binlerce yıla dayandığına dikkati çekerek, "Her şehirde olduğu gibi Trabzon'da da bir kısım konumlandırma sorunları olmuştur. Biz bu konumlandırma sorunlarından birisini çözmek için bu toplantıyı yapıyoruz. Bu sorunlar her yerde olur. Yeter ki sorunu vaktinde gözetelim ve uygun bir çözüm sunalım. Bizim bu sorunu vaktinde gördüğümüzü ve çözümle karşıladığımızı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Boztepe'de yılların yorgunluğunun olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Yeni bir anlayışla Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokolle askeriyeye ait alanları, Büyükşehir Belediyesi olarak alıyoruz. Karşılığında da askeriyeye bazı inşaatlar yapıp teslim edeceğiz. Şimdi biri bütün olarak uygulamaya konulacak. Burada belediyemizin bir alanı da var. Burada çok farklı kentsel tasarım projesi hazırladık. Burayı çok daha konforlu ve keyifle vatandaşımızın kullanacağı bir alana dönüştürme hedefimiz var. Bunu Ganita'da çok rahat bir şekilde yaptık."



