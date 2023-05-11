Doğu Karadeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planı Toplantısı Trabzon'da yapıldı

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TRABZON (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Maruf Aras, iklim değişikliği kapsamında Türkiye'deki 25 havzanın 23'ünde kuraklık denetim planlarını tamamladıklarını söyledi.



Aras, kentte bir otelde gerçekleştirilen, "Doğu Karadeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planı" kapanış toplantısında, suyun önemine ve kuraklık riskini azaltmak için alınılabilecek önlemlere dikkati çekti.

Nüfusun sürekli arttığını fakat su kaynaklarının sabit kaldığını vurgulayan Aras, gelecek 30 yıl içinde dünyada gıda arzının ve su ihtiyacının yüzde 40 artacağını dile getirdi.

Aras, iklim değişikliğinin kuraklığa etkisine de değinerek, iklim değişikliğinin durdurulamayacağını fakat artış hızının fazla olmaması için bazı tedbirler alınabileceğini aktardı.

Bakanlık olarak tedbirler noktasında çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Aras, şu değerlendirmede bulundu:

"İklim değişikliği kapsamında ülkemizde 25 havzamızın 23'ünde kuraklık denetim planlarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Tamamlamış olduğumuz havzalarımızdan biri de Doğu Karadeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planı. Tespitlerimizden biri de üst havzalarımızdaki kar yağışlarında ülkemizde ciddi anlamda azalmaları gösterdi. Dolayısıyla kar az yağıyor, bunun bir sonraki yağmurla birlikte erimesiyle aslında taşkınlara da sebebiyet verdiğini unutmamak gerekiyor. Aynı zamanda yukarılarda kar yağışı olmadığı için su tutma potansiyelimizin azalması sebebiyle yukarı havzalarımızda kuraklık riskiyle karşı karşıyayız."

Aras, bu nedenle de yukarı havzalarda bir miktar depolama hacmini artırma ihtiyacı olduğunun görüldüğünü belirterek, "Kuraklık denetim planları kapsamında, havzamızın kuraklık hassasiyetini, mevcut su potansiyelini ve gelecekteki muhtemel su potansiyelindeki değişimleri göz önünde bulundurarak tedbirler belirledik. Bu tedbirlerin uygulanması halinde muhtemel su arzındaki aksamaların önüne geçebileceğiz gibi görünüyor." dedi.

- Konutlarda yağmur suyu hasadının zorunlu hale getirilmesi önerisi

Yağmur suyu hasadının, su tasarrufunda önemli bir yeri olduğunun altını çizen Aras, şöyle devam etti:

"Yağmur suyu hasadı ülkemizde son yıllarda çok sık kullanılmaya başlanan bir konu olduğu için nihayetinde ülkemizde Bakanlığımız 2 bin metrekare ve üzeri olan yapılarda yağmur suyu hasadı kullanımına zorunluluk getirdi. Bazı belediyelerimiz bu zorunluluğu 1500 metrekareye kadar indirdiler. Ama bizim önerimiz, her konuta zorunlu hale getirilmesi yani ülkemizde yapılacak her yeni konut için yağmur suyu hasadının zorunlu hale getirilmesini öneriyoruz."

Aras, atık suların dönüştürülmesi ve musluklardaki kayıp kaçağın azaltılmasının da tedbirler arasında yer aldığına işaret ederek, bu tür tedbirlerle gelecek nesillere suyun emniyetli bir şekilde ulaştırılabileceğini sözlerine ekledi.

Trabzon'un yanı sıra Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'den ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantı, "Doğu Karadeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planı" ve "Su Verimliliği" başlıklı sunumların ardından tamamlandı.

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