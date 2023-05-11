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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "Ya teröristle işbirliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Ya milli manevi değerlerimize saldıranlar kazanacak ya da Ayasofya'nın zincirlerini kırıp, milletine cami olarak açan Recep Tayyip Erdoğan kazanacak." dedi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine Togg T10X ile gelen Karaismailoğlu'nu vatandaşlar meşaleler ve karanfillerle karşıladı.

Karaismailoğlu, parti binası önünde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimine 3 gün kaldığını anımsatarak, "Tüm Türkiye düşmanları bir yerde birleşmişler. Neymiş dertleri? Türkiye'yi karıştırmak. Neyinize battı Türkiye'nin büyük olması, huzur ve güven ortamında olması? İHA'lar, SİHA'lar, Kızılelma'lar, KAAN'lar kimin zoruna gidiyor, kim rahatsız oluyor? Türkiye düşmanları. İşte onlar rahatsız olsun diye bunları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, "Gelirken gördük, duvarlara 'Sana söz' yazmışlar. Biz onların sözlerini çok iyi biliyoruz. 2019'da İstanbul'da belediye seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, kendi ağzından söyledi. Suratına da söylediğim için burada rahat söylüyorum, namus sözü verdiler. Bir kişiyi işten atmayacaklardı, 25 bin kişiyi işten attılar." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, CHP'li belediyelerin millete zulüm çektirdiğini ileri sürerek, "Şimdi bol keseden atıyorlar, 'Onu yapacağız, bunu yapacağız.' İşte belediye orada, yapın hadi. Siz CHP'li bir belediyenin milletine yaptığı bir hizmetle gündeme geldiğini bir defa gördünüz mü? Asla. Öyle bir dertleri yok, ancak keyif yaparlar. Karda, kışta, milletin ihtiyaçlı olduğu zamanda gidip tatil yaparlar. Bir defa fırsat verdi, 'Gel hizmet yap' diye, neler yaptıklarını ve millete ne zulüm çektirdiklerini görüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yatırımlarımızla ülkemiz gelişiyor ve Türkiye dünyanın lider ülkesi oluyor"

Türkiye'de 21 yıldır huzur ve güven ortamının sağlandığını belirten Karaismailoğlu, "Yatırımlarımızla ülkemiz gelişiyor ve Türkiye dünyanın lider ülkesi oluyor." dedi.

Karaismailoğlu, artık Türkiye'nin, dünyada nerede bir sıkıntı varsa görüşü sorulan bir ülke haline geldiğinin altını çizerek, "İşte görüyorsunuz, Rusya-Ukrayna Savaşı bir yıldır devam ediyor. Bakın savaşan iki devletle görüşen tek lider Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır." diye konuştu.

Yeni Zigana Tüneli'ni geçen hafta hizmete açtıklarını anımsatan Karaismailoğlu, "Hepinize tavsiye ediyorum en kısa zamanda o tünelden bir defa geçin. İnanın Türk mühendisine, Türk işçisine bu fırsat verildiğinde ne yapabileceğini gösteren çok büyük bir ölçüdür Zigana Tüneli. Bir taraftan giren CHP'linin, AK Partili olarak çıkmaması mümkün değil arkadaşlar. İnanın o kadar gururla o tünelden geçeceksiniz. İşte milletine hizmet etmek budur." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye tarihinin en önemli seçimi olduğunu yineleyerek, şunları kaydetti:

"Karşımızdaki ittifakın kirliliğini görüyorsunuz değil mi? Bütün Türkiye düşmanları orayı destekliyor. Biz çok bedeller ödedik. Sahil yolundan giderken üst geçitlerin isimlerini görüyorsunuz. Biz şehit ismi verecek bina bulamıyoruz artık. Bunu Şalpazarı ödedi, Trabzon ödedi. O yüzden pazar günkü seçim Türkiye tarihinin en önemli seçimidir. Ya teröristle işbirliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Ya milli manevi değerlerimize saldıranlar kazanacak ya da Ayasofya'nın zincirlerini kırıp, milletine cami olarak açan Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Bu, bu kadar net arkadaşlar. O yüzden o inlerinde geberttiğimiz teröristlerin birkaçı yurt dışında, dağlardan işaret ettikleri o parmakları kıracak olanlar sizlersiniz, o parmakları kırmaya hazır mısınız? En önemli seçime 3 gün kaldı şurada. Ya Türkiye'nin düşmanları sevinecek ya da vatanına, milletine aşık insanlar sevinecek. Tabii ki Şalpazarlılar sevinecek, vatanına milletine aşık insanlar sevinecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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