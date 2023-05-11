Malatyalı depremzede çiftin düğünleri Trabzon'da yapıldı

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TRABZON (AA) - Malatyalı depremzede Rabia Arslan ile Serkan Şahin çifti, Trabzon'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu'nda evlendi.

6 Şubat'taki depremlerden 2 gün önce Şahin ile söz merasimi yapılan Arslan, afetin ardından Trabzon'da Gülbahar Hatun Kız Öğrenci yurduna yerleştirildi.

Uzun bir süre ayrı kalan çift, düğün için karar alırken, gelinlik giyip, telli duvaklı gelin olmak isteyen Arslan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan yardım istedi.

Genç çiftin isteğini kırmayan Ustaoğlu, düğün yapılması için gerekli talimatları verirken, aynı zamanda düğünlerine de katıldı.

- "Rabbim mesut bahtiyar eylesin"

Ustaoğlu, AA muhabirine, genç çiftin düğünlerinin dört dörtlük olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bugün onların mutluluklarına hep birlikte şahitlik yapıldığını vurgulayan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2,5 aydır yurdumuzda misafir ettiğimiz bu kardeşlerimizin evliliğine şahitlik yaptık. Rabbim mesut bahtiyar eylesin. Onları 2,5 ay önce burada ziyaret ettiğimde evlilik düşüncelerini bizimle paylaşmışlardı. Biz de kendilerine valilik olarak yardımcı olacağımızı, nikahı, düğünü ne zaman yapmak istediklerinde bizimle paylaşmalarını istemiştik. Bugün de onların evliliğine mutluluğuna şahitlik yaptık. Rabbim mesut bahtiyar eylesin inşallah diyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de genç çiftin mutluluğuna şahit olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Bu çok mutlu bir gün. Deprem zamanı oralardaydık, oradaki kardeşlerimize yardım ettik. Orada çok büyük acı vardı. Burada çok büyük bir mutlulukla devam ediyor. Gençlerimizi ben tebrik ediyorum, harikalar." ifadesini kullandı.

- "Balayına buraya gelmeyi düşünüyorduk, düğünümüz burada oldu"

Damat Serkan Şahin, Trabzon'a balayına gelmeyi hayal ederken, düğünün burada olmasını kaderin bir cilvesi olarak gördüklerini anlattı.

Şahin, güzel bir duygu yaşadığını dile getirerek, "Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Tabii gönlümüz isterdi ki düğünümüz Malatya'da olsun. Eşimizin, dostumuzun içinde ama yine de çok güzel bir duygu. Biz balayına buraya gelmeyi düşünüyorduk, düğünümüz burada oldu." diye konuştu.

Rabia Arslan da beyaz gelinlik giyip düğün yaptığı için çok mutlu olduğunu, Vali Ustaoğlu başta olmak üzere yardımcı olan herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti.

Düğün merasiminde gençlerin nikahını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kıyarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun eşi Nilüfer Karaismailoğlu ve Vali Ustaoğlu'nun eşi Şenay Ustaoğlu da gençlerin yanında yer aldı.

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