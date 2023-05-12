Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, Kadıköy'de gol atmak istiyor:

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un forveti Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs'ta deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin, "Fenerbahçe maçı bizim için camia için önemli bir maç. Tabii ki benim için özel bir maç. Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım, bu maçı da inşallah en iyi şekilde değerlendiririz." dedi.

Milli futbolcu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki basın toplantısında, sezonu takım olarak zor geçirdiklerini, gelecek yılın iyi olabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Kariyerinde hiç şampiyonluk yaşamadığını, bu sezon bunu yaşamak istemesine rağmen başaramadıklarını ifade eden Umut, "Bireysel olarak geçen sene 20 gol attım, 8 asist yaptım. Daha fazla oynamak istiyordum aslında ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok, çalışmaya devam. Bu sene takım ve bireysel olarak zor oldu. Bu sene benim ve herkes için zor geçti. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz." diye konuştu.



Son dönemlerde daha sık forma şansı bulduğuna değinen 26 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktörleri Nenad Bjelica ile temposunu yükselttiğini ve 2 gol atma şansı bulduğunu vurguladı.

Umut Bozok, futbolcu için üst üste maç oynamanın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu sene fazla şans bulamadım maalesef. Moral ve fiziksel durum için zor bir şey ama çalışmaya devam, pes etmek yok. Bu sene benim için çok zor oldu ama büyük takıma geldim, hedeflerim değişti. Takım olarak hedefler de değişti. Her sene yeni şeyler öğrenmeye başlıyorum, bu sene de böyle bir şey oldu. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz." değerlendirmesinde bulundu.







- "Hocamız bize çok güveniyor, biz de ona çok güveniyoruz"







Nenad Bjelica'nın takıma değişik bir mantalite getirdiğini anlatan Umut, şöyle devam etti:



"Sert bir hoca, sahada bayağı sertlik var ama herkese güveniyor, bunu gördük. Herkesi tanıyor, bütün oyuncuların kalitesini söyledi. Kim kaç tane gol attı, asist yaptı her şeyi biliyor, takımı çok iyi tanıyor. Hocamız bize çok güveniyor, biz de ona çok güveniyoruz. Sezon yavaş yavaş bitiyor, herkes kendini göstermek istiyor tabii ki, hoca da herkese şans veriyor. Arif oynadı geçtiğimiz maçta, Serkan da yeni geldi takıma oyuna girdi. Antrenmanlar çok önemli, bunu da anladık. O yüzden herkes çok iyi çalışıyor bence, idmanlar çok kaliteli. İç sahada galip geldik çok mutluyuz, inşallah devamı gelir."



Umut Bozok, her mevkide oynayabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında tek forvet oynamayı severim, çift forvet oynamayı da severim. Fransa'da bana böyle bir etiket koydular maalesef. Her zaman, 'Çift forvet oynayan bir futbolcusun' diyorlar bana. İlk profesyonel yılımda 4-4-2 formasyonla oynadık, 24 gol attım. Sonra tek forvet oynadım, zor dönemler yaşadım. Benim için hiç fark etmez. Geçen sene tek forvet oynadım. Maxi Gomez bana alan yaratıyor, ben de ona yaratmaya çalışıyorum. Çift oynarken çok yakın olmamız lazım. MKE Ankaragücü maçında ben 2 gol attım, belki de sonraki maç Maxi Gomez 2 tane atar. Forvet için çift oynamak işi basitleştiriyor. Ara sıra Maxi Gomez kale önünde, ara sıra ben orada olacağım. Sisteme göre farklı şeyler var ama çift ya da tek hiç fark etmez."







- "Kadıköy'de yüzde 100 kazanmamız lazım"







Fenerbahçe ile yapacakları maçı kazanmak istediklerinin altını çizen Umut, "Fenerbahçe maçı bizim için camia için önemli bir maç. Tabii ki benim için özel bir maç. Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım, bu maçı da inşallah en iyi şekilde değerlendiririz. Zor bir maç, çok iyi bir takım, çok iyi bir rakip. Ligin en iyi takımlarından biri. Taraftarımız için camia için en iyi şekilde oynamamız lazım. Kadıköy'de yüzde 100 kazanmamız lazım. İnşallah bu zor sezonda taraftarımıza bir hediye veririz." ifadelerini kullandı.

Umut Bozok, "Ligin en iyi forveti kim?" sorusuna, "Icardi ve Aboubakar, çok iyi forvetler. Beğendiğim bir forvet var, bu sene fazla süre alamadı, Muhammet Demir. Çok beğeniyorum onun stilini. Uzun boylu değil, son vuruşları iyi. MKE Ankaragücü forveti var Ali Sowe, o da çok dirençli. Valencia da var. Bu sene forvetler daha yetenekli galiba. Ligin bütün forvetleri iyi bence, Maxi Gomez de var tabii ki çok kaliteli forvet ama bu sene bence tabii ki Icardi." yanıtını verdi.

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