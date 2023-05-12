Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, Kadıköy'de gol atmak istiyor:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, Kadıköy'de gol atmak istiyor:

AA

Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, Kadıköy'de gol atmak istiyor:

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un forveti Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs'ta deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin, "Fenerbahçe maçı bizim için camia için önemli bir maç. Tabii ki benim için özel bir maç. Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım, bu maçı da inşallah en iyi şekilde değerlendiririz." dedi.

Milli futbolcu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki basın toplantısında, sezonu takım olarak zor geçirdiklerini, gelecek yılın iyi olabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Kariyerinde hiç şampiyonluk yaşamadığını, bu sezon bunu yaşamak istemesine rağmen başaramadıklarını ifade eden Umut, "Bireysel olarak geçen sene 20 gol attım, 8 asist yaptım. Daha fazla oynamak istiyordum aslında ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok, çalışmaya devam. Bu sene takım ve bireysel olarak zor oldu. Bu sene benim ve herkes için zor geçti. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz." diye konuştu.

Son dönemlerde daha sık forma şansı bulduğuna değinen 26 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktörleri Nenad Bjelica ile temposunu yükselttiğini ve 2 gol atma şansı bulduğunu vurguladı.

Umut Bozok, futbolcu için üst üste maç oynamanın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu sene fazla şans bulamadım maalesef. Moral ve fiziksel durum için zor bir şey ama çalışmaya devam, pes etmek yok. Bu sene benim için çok zor oldu ama büyük takıma geldim, hedeflerim değişti. Takım olarak hedefler de değişti. Her sene yeni şeyler öğrenmeye başlıyorum, bu sene de böyle bir şey oldu. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Hocamız bize çok güveniyor, biz de ona çok güveniyoruz"


Nenad Bjelica'nın takıma değişik bir mantalite getirdiğini anlatan Umut, şöyle devam etti:

"Sert bir hoca, sahada bayağı sertlik var ama herkese güveniyor, bunu gördük. Herkesi tanıyor, bütün oyuncuların kalitesini söyledi. Kim kaç tane gol attı, asist yaptı her şeyi biliyor, takımı çok iyi tanıyor. Hocamız bize çok güveniyor, biz de ona çok güveniyoruz. Sezon yavaş yavaş bitiyor, herkes kendini göstermek istiyor tabii ki, hoca da herkese şans veriyor. Arif oynadı geçtiğimiz maçta, Serkan da yeni geldi takıma oyuna girdi. Antrenmanlar çok önemli, bunu da anladık. O yüzden herkes çok iyi çalışıyor bence, idmanlar çok kaliteli. İç sahada galip geldik çok mutluyuz, inşallah devamı gelir."

Umut Bozok, her mevkide oynayabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında tek forvet oynamayı severim, çift forvet oynamayı da severim. Fransa'da bana böyle bir etiket koydular maalesef. Her zaman, 'Çift forvet oynayan bir futbolcusun' diyorlar bana. İlk profesyonel yılımda 4-4-2 formasyonla oynadık, 24 gol attım. Sonra tek forvet oynadım, zor dönemler yaşadım. Benim için hiç fark etmez. Geçen sene tek forvet oynadım. Maxi Gomez bana alan yaratıyor, ben de ona yaratmaya çalışıyorum. Çift oynarken çok yakın olmamız lazım. MKE Ankaragücü maçında ben 2 gol attım, belki de sonraki maç Maxi Gomez 2 tane atar. Forvet için çift oynamak işi basitleştiriyor. Ara sıra Maxi Gomez kale önünde, ara sıra ben orada olacağım. Sisteme göre farklı şeyler var ama çift ya da tek hiç fark etmez."


- "Kadıköy'de yüzde 100 kazanmamız lazım"


Fenerbahçe ile yapacakları maçı kazanmak istediklerinin altını çizen Umut, "Fenerbahçe maçı bizim için camia için önemli bir maç. Tabii ki benim için özel bir maç. Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım, bu maçı da inşallah en iyi şekilde değerlendiririz. Zor bir maç, çok iyi bir takım, çok iyi bir rakip. Ligin en iyi takımlarından biri. Taraftarımız için camia için en iyi şekilde oynamamız lazım. Kadıköy'de yüzde 100 kazanmamız lazım. İnşallah bu zor sezonda taraftarımıza bir hediye veririz." ifadelerini kullandı.

Umut Bozok, "Ligin en iyi forveti kim?" sorusuna, "Icardi ve Aboubakar, çok iyi forvetler. Beğendiğim bir forvet var, bu sene fazla süre alamadı, Muhammet Demir. Çok beğeniyorum onun stilini. Uzun boylu değil, son vuruşları iyi. MKE Ankaragücü forveti var Ali Sowe, o da çok dirençli. Valencia da var. Bu sene forvetler daha yetenekli galiba. Ligin bütün forvetleri iyi bence, Maxi Gomez de var tabii ki çok kaliteli forvet ama bu sene bence tabii ki Icardi." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Umut Bozok: Şampiyonluktan sonra çok zor bir dönem yaşıyoruz
YEREL HABERLER Umut Bozok: Şampiyonluktan sonra çok zor bir dönem ...
Of'ta depremzede öğrenciler yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Of'ta depremzede öğrenciler yararına kermes ...
Trabzon'da ana su hattı patladı
YEREL HABERLER Trabzon'da ana su hattı patladı
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Bakan Karaismailoğlu, Beşikdüzü'nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Beşikdüzü'nde konuştu:
Malatyalı depremzede çiftin düğünleri Trabzon'da yapıldı
YEREL HABERLER Malatyalı depremzede çiftin düğünleri Trabzon'da ...
Bakan Karaismailoğlu: Seçim sabahı farklı Türkiye için kürek çekmeye başlayacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Seçim sabahı farklı Türkiye ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Doğu Karadeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planı Toplantısı Trabzon'da yapıldı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planı ...
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da basınla buluştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da basınla buluştu:
Karadeniz Teknik Üniversitesine 492 sözleşmeli personel alınacak
YEREL HABERLER Karadeniz Teknik Üniversitesine 492 sözleşmeli ...
 5 ölümlü midibüs kazasına müfettiş incelemesi; frenler 26 durakta çalışmış
YEREL HABERLER  5 ölümlü midibüs kazasına müfettiş incelemesi; ...
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da sağlık personelleriyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da sağlık ...
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'da mitingde konuştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'da mitingde ...
Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz (2)
YEREL HABERLER Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale ...
Trabzonspor, Naci Ünüvar ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Naci Ünüvar ile yollarını ayırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trabzon'da konuştu:
Trabzon'da "En Mutlu Köy Projesi"nin ilk etabında sona doğru
YEREL HABERLER Trabzon'da "En Mutlu Köy Projesi"nin ilk etabında ...
Bahçeli: Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve zalimlerin ortak adayıdır
YEREL HABERLER Bahçeli: Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve ...
Bakan Karaismailoğlu: Kolay oynayabilecekleri bir Türkiye hayal ediyorlar
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Kolay oynayabilecekleri bir ...
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da şehit aileleri, gazi ve engellilerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da şehit aileleri, gazi ...
Trabzon'da restore edilen kilise müze olarak hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da restore edilen kilise müze olarak hizmet ...
Trabzon'da DKİB tarafından e-ihracat eğitimleri verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Trabzon'da DKİB tarafından e-ihracat eğitimleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.