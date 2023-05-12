Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda sakatlıkları bulunan Manolis Siopis, Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil, takımdan ayrı çalıştı.

Dar alanda pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti.

Bordo-mavililer, akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.