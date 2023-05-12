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Yomra Gençlik Merkezi Uzay Kulübü Takımı, Türksat 8. Model Uydu Yarışması'nda 2. oldu

AA

Yomra Gençlik Merkezi Uzay Kulübü Takımı, Türksat 8. Model Uydu Yarışması'nda 2. oldu

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) elektrik elektronik, bilgisayar ve makine mühendisliği öğrencilerinden oluşan Yomra Gençlik Merkezi Uzay Kulübü Takımı, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen, "Türksat 8. Model Uydu Yarışması"nda Türkiye 2'ncisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Aksaray Hisar Roket Atış Alanı'nda bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen yarışmaya katılan 15 takımın finale kaldığı belirtildi.

Yomra Gençlik Merkezi Uzay Kulübü Takımı'nın, 6 aylık süreç boyunca plan ve organizasyon, tasarım inceleme, sistem yeterlilik, uçuş yeterlilik, uçuş ve uçuş sonrası raporlama aşamalarını başarıyla geçerek, ikinci olmaya hak kazandığı vurgulandı.

Açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"İnanıyorum ki gençlerimiz, ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesine, savunma sanayisine yakın gelecekte büyük katkılar sağlayacaklar. Bizler de gençlerimizin projelerini gerçekleştirebilmeleri için desteğimizi ve uygun ortamları gençlik merkezlerimizde, yurtlarımızda ve spor tesislerimizde her zaman sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum."

Takım kaptanı, KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alipaşa Öksüz ise "Emeklerimiz karşılığında, yarışma heyetinin ilgisini çeken ve görevleri en iyi şekilde gerçekleştiren model uyduyu ortaya çıkardık. Bu başarı bizleri ileriye dönük hedeflerimiz için motive eden bir basamak oldu. Bizlere destek olan Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezimizin yetkililerine teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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