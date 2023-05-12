Trabzon'daki otobüs kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şarampole devrildiği kazada yaralanan Emine Bayraktar, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada, Yusuf Değirmenci, Neriman Aslan, Ayşe Zengin ile Fadime Akgün ve 4 yaşındaki Azra hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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