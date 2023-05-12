Trabzon'da "23. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 15 Mayıs'ta başlayacak

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "23. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", 15-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamada, ülkeler arasındaki barış, dostluk, kardeşlik duygularının yaşatılması ve paylaşılmasında çok önemli bir görevi üstlenen festivalin, sanatın evrensel diliyle ülkeleri bir kez daha bir araya getireceği belirtildi.

Festivalde, Azerbaycan, Norveç, Kazakistan, Bulgaristan ve İtalya'nın oyunlarının sahneleneceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Yağmurcu' adlı oyunla başlayacak festivalde, bu yıl Erzurum Devlet Tiyatrosu 'Sersemler Evi', Azerbaycan Gence Devlet Dram Tiyatrosu 'Kral Ölüyor', Bulgaristan Lofça Dram Tiyatrosu 'Gogol'un Ruhu', Ankara Devlet Tiyatrosu 'Godot'yu Beklerken' ve 'Hisseli Harikalar Kumpanyası', Kazakistan 'Saken Seifullin', Karaganda Bölgesel Akademik Kazak Müzik ve Dram Tiyatrosu 'Tekeburkak' adlı oyunları sahneleyecek."

Kızlar Manastırı'nda ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye", Norveç Grusomhetens Tiyatrosu'nun "Kuzgun", İtalya Maner Manush Tiyatro Topluluğu'nun "Muhteşem Yolculuk" ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Moira'nın Gece Döngüsü" adlı oyunlarının sanatseverlerle buluşacağı kaydedildi.

Oyunları izlemek isteyenlerin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden bilet satın alabilecekleri de aktarıldı.

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