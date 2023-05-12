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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Trabzon'da konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 6A'yı da bu yıl sonunda inşallah uzaya fırlattığımızda tamamen Ankara'da üretilmiş kendi yerli, milli uydumuzla birlikte dünyada kendi ülkesini temsil eden ilk 10 ülke arasında olacağız." dedi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Amfi'sinde düzenlenen "Türkiye'de Lojistik Faaliyetler" konferansına katıldı.

Mühendislik açısından dünyanın Türkiye'ye gıpta ile baktığını belirten Karaismailoğlu, "Dünyanın en yüksek teknoloji gerektiren mühendislik işlerinin başında bulunmak bizim için de bir gurur." ifadesini kullandı.

- "Türkiye bundan sonra 50 yıllık planlar yapar hale geldi"

Kaliteli, güvenli bir ulaştırma altyapısı ile Türkiye'nin gelişip, büyüdüğüne işaret eden Karaismailoğlu, "Tabii ki ülkemizin gelişen büyüyen dünyanın en hızlı ihracat rakamlarının rekorlar kırdığı ülke olması, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olması bu güçlü altyapı nedeniyle oluyor. Tabii şu anda gayri safi yurt dışı hasılaya baktığınızda dünyanın gelişmiş ülkelerine, onlar altyapılarını 150 yıl önce kurdukları için o sıçramaları çok önce yaptılar. Biz de tabi son yıllarda bu büyük atlama sayesinde, bu büyük yatırımlar sayesinde artık önümüzü açtık. O yüzden artık Türkiye bundan sonra 50 yıllık planlar yapar hale geldi. İnşallah bu kurulu altyapı üzerine çok daha büyük işler yapacağız." diye konuştu.

Son 21 yılda AK Parti hükümetleri döneminde bakanlıklarının en büyük yatırım alan bakanlıkların başında geldiğini belirterek, "Tam 194 milyar dolarlık yatırım yaptık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak. Beş sektörde karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşmede 194 milyar dolarlık iş yaptık."

Yüzde 65'i karayolu ağırlıklı bir yatırım dönemi geçirdiklerini ve artık demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine geçtiklerine işaret eden Karaismailoğlu, demiryolu yatırımlarının önemini vurguladı.

Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 3 bin 500 kilometre uzunluğunda demir yolu yatırımı bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunun da bugünkü parasal değeri de tam 30 milyar dolardır. Hava yolu yatırımlarımızı neredeyse tamamladık. O yüzden bundan sonra işletmede sağlayacağımız gelişmelerle hizmet kalitesinin artırılması yönünde devam edeceğiz. Deniz yolu ve haberleşmede biraz daha özel sektör ağırlıklı bir yatırım dönemi ve kontrol ve düzenleyici bir bakanlık olarak da sektörü yakından takip ederek teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Yatırımlarla kara yollarında 22,5 milyar dolarlık bir tasarruf sağlandığını dile getiren Karaismailoğlu, "En önemlisi de zaman tasarrufu. Yaklaşık 20 milyar dolarlık zaman tasarrufu var. Araç kilometre tasarrufundan tutun, yakıtta yaklaşık 1,7 milyar dolar yani yaklaşık 1 milyar litreye yakın bir yakıt tasarrufu sağlandı. Yine karbon emisyonunun azalması, çevre tasarrufları, kağıt tasarrufları ve kamu iş gücünü topladığınızda yıllık tam 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyorsunuz ulaştırma yatırımının sonucunda." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin gelen bu istikrar sürecinin sonucunda artık 2053 yılına kadar bütün yatırımlarını planladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türksat 5A ve 5B'yi uzaya fırlatmıştık Türksat 6A'yı da bu yıl sonunda inşallah uzaya fırlattığımızda tamamen Ankara'da üretilmiş kendi yerli, milli uydumuzla birlikte dünyada kendi ülkesini temsil eden ilk 10 ülke arasında olacağız. 5G hiçbir zaman gündemimizden çıkmıyor. 5G'yi de yerli ve milli olarak üreteceğiz. Belirli alanlarda 5G uygulamasına başladık. Hem donanım hem alt yapı olarak hem de fiberinin artırılması. Şu anda 500 bin kilometre fiber ağımız var onu da 1,5 milyon kilometreye uzatacağız."

Demiryolu projeleri arasında en son Ankara-Sivas Hızlı tren projesini hizmete sunduklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Burası tam 405 kilometre uzunluğundaydı, yapım maliyeti de 70 milyar liranın üzerinde devasa bir bütçedir. Türkiye Cumhuriyetinin gücü işte burada ortaya çıkıyor. Bu kadar yüksek maliyetli projeleri artık Türkiye kendi finansmanıyla, kendi mühendislik çözümleriyle üreterek ülkesine kazandırıyor. 405 kilometrenin tam 66 kilometresi tünel, bunun da 27 kilometresi viyadük ve saatte 250 kilometre hıza uygun biçimde tasarladık ve ülkemizin hizmetine sunduk. Bunun önemli bir parçası olan Ankara-Kırıkkale arası aslında Trabzon'a gelen demiryolu sisteminin de bir parçası. Kırıkkale'den sonra Çorum'a, Çorum'dan Samsun'a, Samsun'dan Trabzon üzerinden Sarp'a kadar uzanan projemizde de planlamalarımızı yaptık. Samsun Trabzon-Sarp önemli bir proje. Bu da bittiğinde Trabzon Sarp arası sadece 70 dakika, Trabzon-Samsun arası 2 saat ve Trabzon-Ankara arası inşallah 4,5 saatte hızlı tren konforuyla inşallah şehrimizi Ankara'ya bağlayacağız."

Karaismailoğlu, konferansın ardından Çukurçayır ve Pelitli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelip seçimlerde destek istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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