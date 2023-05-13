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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin önemine işaret ederek, "Eren Bülbül yaşasaydı yarın ilk oyunu kullanacaktı. Bunu unutmayın ve bunu herkese anlatın. İşte, Eren Bülbül'ü öldüren o teröristlerle işbirliği yapanlara en güzel cevabın Trabzon'dan, Akçaabat'tan çıkması gerekiyor. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Akçaabat ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda, yarın yapılacak seçimin önemine değinerek, "Seçimler o kadar önemli ki çocuklarımızın geleceği söz konusu. Memleketimizin, milletimizin geleceği söz konusu." diye konuştu.

Karaismailoğlu, çok yoğun bir seçim kampanyası yürüttüklerinin altını çizerek, Dilimiz döndükçe her şeyi milletimize anlatmaya çalıştık. İnşallah Trabzon'dan vereceğimiz bu güçlü ses, bütün dünyaya çok güzel bir mesaj olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ü anımsatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Eren Bülbül yaşasaydı yarın ilk oyunu kullanacaktı. Bunu unutmayın ve bunu herkese anlatın. İşte, Eren Bülbül'ü öldüren o teröristlerle işbirliği yapanlara en güzel cevabın Trabzon'dan, Akçaabat'tan çıkması gerekiyor. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir.

Ülkemizin geleceğini, huzur ve güven ortamını konuşmak için huzur ve güven ortamının devam etmesi gerekiyor. İnşallah bunu yarın akşam taçlandıracağız. Ülkemizin, dünyanın lider ülkesi olması yolundaki en büyük aşamayı yarın akşam aşacağız. İnşallah dünya lideri sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü kadrosuyla beraber Türkiye, dünyanın gelişmiş en büyük ekonomileri arasında lider ülke olacaktır."

- "Sandık, oy namustur. Milletin bize vermiş olduğu emanettir"

Karaismailoğlu, başarının ekip işi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye bundan sonra 20 yılını, 2053'ü, 2071'i artık yakalayacak bu seçimden sonra. Başarı ekip işidir dedik. Teşkilatlarımızın en alt kademesinden, en üst kademesine kadar hepimiz biriz, beraberiz. Akşam sandıklar, çuvallar en son noktada nereye teslim ediliyorsa, en son sonucu alana kadar hiçbir şekilde disiplinden ve iş takibinden taviz vermeden... Sandık, oy namustur. Milletin bize vermiş olduğu emanettir. Onu yerine teslim edene kadar uyumayacağız. Ondan sonra da ülkemizin gelişmesi ve büyümesi, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırabilmesi için görevimiz neyse onu yapmaya devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon milletvekili adayı Mustafa Şen, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon milletvekili adayları Yılmaz Büyükaydın, Vehbi koç, Meryem Sürmen ve Zafer Ofluoğlu ve partililer katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra partililerle ilçe merkezindeki "Cumhur İttifakı Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü"ne katıldı.

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