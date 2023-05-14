Trabzon'da 101 yaşındaki kadın oy kullandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 101 yaşındaki Fatma Kıran, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verdi.

Fatma Kıran, oy kullanmak için yakınlarının yardımıyla ilçeye bağlı Sütpınar Mahallesi'ndeki köy odasına geldi.

Burada oyunu kullanan Kıran, seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

- Ordu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 87 yaşındaki Nezaket Aktepe, oy kullandı.

Kemik erimesi dolayısıyla desteksiz yürüyemeyen Aktepe, çocuklarının yardımıyla oy kullanacağı Kabadüz Merkez İlkokuluna geldi.

Tekerlekli sandalyede oyunu kullanan Aktepe, vatandaşlık görevini yapmayı çok istediği için çocuklarının yardımıyla okula geldiğini belirterek, "Kullandığım oyum vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olsun." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.