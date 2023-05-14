Trabzon'da tedavi gören kadın ambulansla oy kullanacağı ile götürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'daki hastanede tedavi gören 64 yaşındaki kadın, ambulansla götürüldüğü Rize'de oy kullandı.

Fatih Devlet Hastanesi ortopedi servisinde bir süredir tedavi gören Güller Kopuz, oy kullanmak için ikametinin bulunduğu Rize'ye gitmek istedi.

Ambulansla, Rize'deki İstiklal İlkokulu'na getirilen Kopuz, sedyede oyunu verdi.

Kopuz, daha sonra tedavisine devam edilmek üzere hastaneye ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.