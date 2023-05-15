Trabzon'da Eczacılar Günü kutlandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası tarafından bilimsel eczacılığın 184. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Özlem Uğurbaş Arslan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleriyle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Arslan, toplumun her kesimine, bilimin ışığında, her türlü koşulda kesintisiz şifa dağıtmayı görev bildiklerini söyledi.

Arslan, eczacıların en kolay ulaşılabilir birinci basamak sağlık danışmanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan her anda, mesleki sorumlulukla hastaların yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Pandemi ve doğal afetlere kadar her olağanüstü koşulda halkın yanında olduk. Pandeminin zor koşullarında eczanelerde, hastanelerde ve diğer görev alanlarında, ilaç eczacılık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için fedakarca çalıştık."

Törene, İl Sağlık Müdürü Erdem Şen de katıldı.





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