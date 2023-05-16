Trabzon'da "Arsin Velileri Okuyor" yarışması tamamlandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Arsin Velileri Okuyor" kitap okuma yarışması tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aralık ayında başlayan yarışmayla 1300 kitabın veliler tarafından okunmasının sağlandığı belirtildi.



Yarışma sonucu dereceye giren okullar ile velilerin, Arsin Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ödüllerden ziyade okuma alışkanlığı kazandırma amacıyla başlattığımız proje ile okuyan, eleştiren, kendini daha iyi ifade eden aile bireyleri, yalnızca televizyon ve telefona bağlı kalmayan aile ortamı oluşturmak amacıyla başladığımız 'Arsin Velileri Okuyor' kitap okuma yarışmasına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz."



Açıklamada, Atatürk İlkokulu velilerinden Adem Gümrükçu'nun birinci, Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu velilerinden Semanur Eroğlu'nun ikinci, Atatürk İlkokulu velilerinden Merve Kul'un da 3'üncü olduğu bildirildi.



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