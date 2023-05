Of'ta Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" ve "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, eski otogardan başlayıp Of Kaymakamlığı'na kadar devam etti.

HMB Ulusoy MTA Lisesi bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, şube müdürleri Hasan Tekke ve Osman İşçi, İlçe Nüfus Müdürü Emin Ulu, Of Gençlik Merkezi Müdürü Osman Kuduban, Of Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Ali Tarakçı, AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, okul müdürleri, öğretmenler, gençlik liderleri ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüşe katılan öğrenciler, Kaymakamlık önünde kule gösterisi sundu. Kulenin en üstüne çıkan öğrenci, göğsündeki Türk bayrağını açarak katılımcıları selamladı.



Öğrenciler gösteri sonunda Türk bayrağını Kaymakam Demirer'e takdim etti.

Program, Kaymakam Demirer ve Belediye Başkanı Sarıalioğlu'nun konuşmalarının ardından sona erdi.





