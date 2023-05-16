Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanın ilk bölümünde, ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. Sprint çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma yapıldığı aktarıldı.

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

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