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Trabzonspor, 229 gündür deplasmanda kazanamıyor

AA

Trabzonspor, 229 gündür deplasmanda kazanamıyor

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmayla deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 9 dış saha maçında 7 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

2023'te oynadığı dış saha maçlarında hiç galip gelemeyen Karadeniz ekibi, bu süreçte VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Arabam.com Konyaspor'a 2-1, Kasımpaşa'ya 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-1 kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde deplasmanda sadece ligden çekilen Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılması sonucu 3 puan elde etti.

Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle 229 gün sonra dış sahada galibiyet elde etmenin mücadelesini verecek.


- 15 maçta 14 puan

Trabzonspor, bu sezon ligde 15 deplasman maçında 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, 14 puanın 3'ünü hükmen olarak elde ederken dış sahada maç başına 0.93 gibi düşük puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.


- Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da mağlup ayrıldı

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı 5 deplasman maçını da yitirdi.

Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya 3-1 ve Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.

Dış sahada aldığı sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde de deplasmandaki kötü sonuçla hedefinden uzaklaştı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçta sahasında 1-0 yendiği Basel'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı.

Ligde şampiyonluk yarışından kopan, Avrupa kupalarından elenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasman başarısızlığına "dur" diyemedi.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 deplasman maçında birer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kupanın çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne dış sahada 3-1 kaybeden Karadeniz ekibi, elenerek bu sezon hedefsiz kaldı.

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