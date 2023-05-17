Trabzon'da Hemşireler Haftası kutlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Hemşireler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Ortahisar Belediyesi Salonunda organize edilen programda, bazı hemşireler şiir okudu, şarkı söyledi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, programın, hemşirelerin motivasyonunun yükselmesine katkı sağladığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının çok kıymetli bir iş yaptığını belirten Usta, "Bu programda hem eğlenildi hem de 25-30 yılını mesleğe veren hemşirelerimize plaket sunduk. Türk hemşirelik tarihine hayat veren hemşireleri burada andık. Güzel bir kutlama oldu." dedi.

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