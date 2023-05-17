Ortahisar Belediye Başkanı Genç, işletmelerin turistlere karşı hassas davranmasını istedi:

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kente gelen turistlere karşı işletmelerin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, 2022'de kentin turizmden 1 milyar dolar gelir elde ettiğini, bu rakamın 2023'te artmasını beklediklerini ifade etti.

Turizmle ilgili olumsuz algı oluşturabilecek her türlü davranıştan uzak durulması gerektiğine işaret eden Genç, "Turizm işletmeleri fiyat tarifelerini ve etiketlerini Türk lirası ve döviz cinsinden hazırlayarak her türlü suistimalin önüne geçmeli. Ürünlerinde fiyat etiketi bulunduran esnafımıza da teşekkürlerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Genç, turizm çeşitliliği açısından yeni alanların kente kazandırıldığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu potansiyeli doğru kullanmak ve bundan azami derecede gelir elde etmek bizim görevimiz ve sorumluluğumuz olmalıdır. Bu anlamda turistlerle direkt muhatap olan esnafımız özellikle de otelciler, lokantacılar, taksiciler başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sorumluluk ve yükümlülükler düşüyor. Turistlerimize ve ziyaretçilerimize yönelik her türlü çifte standarttan, fahiş fiyat uygulamalarından şehrimizin imajı açısından mutlak surette uzak durmalıyız. Misafirperverliğimizi, güler yüzümüzü ve samimiyetimizi hiçbir surette eksik etmemeliyiz. Elimizden geldiği kadar turistlere her konuda yardımcı olmalıyız. Şehrimizin turizmle ilgili imajının zedelenmesi telafisi mümkün olmayacak ekonomik kayıplara neden olabilir."

Turizmin kent için önemli bir ekonomik gelir olduğunu aktaran Genç, şöyle devam etti:



"Son yıllarda şehrimize akın eden turistlerin küstürülmemesi için esnafın, turizm işletmelerinin ve otellerin azami hassasiyet göstermeleri Trabzon ekonomisi için elzem hale gelmiştir. Trabzon’un turistler için her anlamda en güvenli, en konforlu ve en cazip şehir olduğunu göstermeliyiz. Elbirliği ile turistlerin şikayetlerini en asgari düzeye indirmek için azami gayret göstermeliyiz."

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