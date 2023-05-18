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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez ülkelerindeki yeni evliler balayı için Trabzon'u tercih ediyor

AA

Körfez ülkelerindeki yeni evliler balayı için Trabzon'u tercih ediyor

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin doğa turizminde ön plana çıkan illerinden Trabzon, Umman başta olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen balayı çiftlerinin de rotasında yer alıyor.

Tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra doğa turizmine yönelik alternatifleriyle her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan kent, son dönemde dünyaevine giren yabancı turistlerden de ilgi görüyor.

Bu kapsamda bölgedeki turistik işletmeler, balayını Trabzon'da geçirmek isteyen çiftler için özel organizasyonlar yapıyor.

- "Balayı çiftlerinde artış var"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Trabzon'un geçen yıl 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.

Turist sayısında bu yıl yüzde 30 artış beklediklerini ifade eden Erdoğan, son dönemde yurt dışından gelen balayı çiftlerinin Trabzon'u tercih ettiğine dikkati çekti.

Erdoğan, bu kapsamda balayı çiftlerinde önemli oranda artış olduğunu, işletmelere gelen taleplerin bu sezonda da artışın devam edeceğini gösterdiğini aktardı.

Bu yönde en fazla talebin Ummanlı turistlerden geldiğini belirten Erdoğan, "Trabzon, balayı tatili için yüzde 70'in üzerinde Umman ağırlıklı, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerden gelen misafirlerimiz tarafından tercih ediliyor. Trabzon'da destinasyon çeşidi çok fazla. Biz de gelen misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yöndeki taleplerin de giderek daha da artacağını ümit ediyoruz." dedi.

- "Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda rezervasyon aldık"

Turistlere balayı konseptinde hizmet veren otelin satış müdürü Ferit Birinci de balayı tatili ve özel günler için yoğun talep aldıklarını söyledi.

Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda rezervasyon yaptırıldığını anlatan Birinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Ummanlı direkt acentelerden aldığımız bilgi, Trabzon, Ummanlı turistlerimizin evlendiklerinde balayı için geldikleri destinasyonlardan birisi ve ciddi şekilde tercih ediliyor. Özelikle Umman'dan gelen misafirlerimizin yüzde 70-80'i, balayı veya özel kutlamalar için geliyor. Paketler halinde, bir haftalık süreçte tatillerini burada yapıp dönüyorlar."

Ürdünlü turistlerden Uday Algweery, Trabzon'a ilk kez balayı tatili için geldiklerini ifade ederek, "Oteli, Trabzon'u araştırıp beğendiğim için geldim. 8 günü burada geçireceğiz, herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Algweery'in eşi Ansam Alzawahrah ise otelin balayı konseptini, manzarasını ve Trabzon'u çok beğendiğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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